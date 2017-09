Lienz – Der autofreie Tag hat zum Ziel, umweltfreundliche Alternativen zum herkömmlichen Kraftfahrzeug zu propagieren und damit zum Klimaschutz beizutragen. Freitag, der 22. September, steht deshalb im Mittelpunkt von zahlreichen Aktionen unter dem Motto „Nimm autofrei!“.

In Osttirol beteiligen sich heuer zwölf Gemeinden an dieser Initiative. In Lienz wird am 22. September am Hauptplatz die Elektromobilität als umweltschonende und abgasfreie Möglichkeit der Fortbewegung präsentiert. Die Stadtgemeinde lädt alle Interessierten ein, zwischen 10 und 15 Uhr in der Innenstadt vorbeizuschauen.

Virgen stellt am 22. September im Dorfzentrum das neue gemeindeeigene E-Carsharing „e.vi“ vor und bietet die Möglichkeit, praxisgerechte Elektroautos und E-Bikes zu testen. Zeit: 9 bis 14 Uhr. Es gibt auch ein Pedibus-Schulwegtraining für Kinder.

In Prägraten kann man schon am Mittwoch, den 20. September, vor der Volksschule E-Bikes und das E-Carsharing-Modell „Flugs“ testen. Zeit: 9 bis 12 Uhr. Außerdem beteiligt sich die Gemeinde im hinteren Iseltal am Wettbewerb „Blühende Straßen“, der Verkehrsraum in Lebensraum verwandeln soll.

Mit diversen Aktionen sind neun weitere Osttiroler Gemeinden vertreten: Amlach, Dölsach, die Deferegger Gemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob, Oberlienz, Sillian, Strassen und Tristach. Detailinformationen sind unter www.mobilitaetswoche.at zu erfahren. (TT)