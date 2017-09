Von Hans Nikolussi

Reutte – Es gehe nur noch nach dem Willen der Wohnbaugesellschaften, warf die Opposition im Reuttener Gemeinderat Bürgermeister Luis Oberer vor (die TT berichtete). Was die Bevölkerung wolle, scheine egal zu sein, lautete die Kritik, geäußert von Gemeinderat Ernst Hornstein, selbst langjähriger Obmann des Bauausschusses im Bezirkshauptort. Es gehe nur noch um wirtschaftliche Maximierung und er distanziere sich vom Bauboom, der in Reutte seit einigen Jahren grassiere.

Das jedoch wollte Bürgermeister Alois Oberer so nicht stehen lassen und bemühte in der letzten Sitzung des Gemeinderats die Statistik, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Beschlüsse zu Widmungen und Bebauungsplänen schon vor seiner Zeit als Bürgermeister und mit der Zustimmung aller Mandatare gefallen seien. Als Beispiel führte er das Gebiet Weidenfeld an, das bereits im Jahre 2000 einstimmig den Gemeinderat passierte. Einstimmig fiel auch 2010 der Beschluss für das Gebiet Hofäcker-West, so Oberer etwas verwundert.

Dann ließ er die Zahlen sprechen und zog unter anderem ein Fazit im Vergleich zu zwei Acht-Jahr-Perioden: „Von 2002 bis einschließlich 2009 sind 66 Eigentums- und 272 Miet- bzw. Mietkaufwohnungen, also insgesamt 338 Wohnungen entstanden. Von 2010 bis 2017 waren es 112 Eigentums- und 327 Miet- bzw. Mietkaufwohnungen, gesamt 439 Wohnungen.“ Das seien die nüchternen Zahlen, formulierte er. Es gebe also einen höheren Anteil an Eigentumswohnungen und vor allem sei in der Zeit bis 2017 der Anteil der Wohnungen im Zentrum überproportional gestiegen. Das sei durchaus positiv und dem Wohnbaugipfel und den Bestrebungen der Zentrumsbelebung zuzuschreiben. Der Anteil an Wohnungen an der Peripherie sei in den letzten acht Jahren deutlich gesunken, der Anteil habe sich von 96 Prozent auf 62 Prozent reduziert.

Aktuell sind 38 Wohnungen in Bau, 212 weitere seien genehmigt, der Bau jedoch noch nicht gestartet, so Oberer. Die Zahl der Wohnungssuchenden bleibe mit rund 200 konstant.

Es entspann sich eine angeregte Diskussion die Vorgangsweise der gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften betreffend. Der Vorwurf, dass diese Baugründe kaufen und horten würden, um dann die Gemeinde sozusagen vor vollendete Tatsachen zu stellen, wollte Oberer nicht gelten lassen. Der weitaus überwiegende Teil dieser Bauträger suche das Gespräch mit der Kommune und werde erst nach positiven Anzeichen aktiv. Dass es dabei aber auch „schwarze Schafe“ gebe, wollte er nicht ausschließen. Dass die Kritiker der Wohnbauaktivitäten als Personen im Gemeinderat die Beschlüsse seit Jahren mitgetragen hätten, wollte er aber dezidiert festhalten.

Vizebürgermeister Klaus Schimana und Gemeinderat Ernst Hornstein sahen den Bauboom weiterhin kritisch und mahnten ein Überdenken der Angelegenheit ein. Man fordere keinen Baustopp, müsse aber bei Bauhöhen restriktiver vorgehen und Härte zeigen.

Der Beschlussfassung über eine eingelangte Stellungnahme zum ergänzenden Bebauungsplan für den Bereich Hofäcker wollte die Fraktion um Bürgermeisterstellvertreter Klaus Schimana daher nicht zustimmen.