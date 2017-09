Oberndorf – Oftmals stehen berufstätige Eltern in den Ferien vor verschlossenen Kindergartentüren – und damit vor einem Problem. Das haben gestern die SPÖ-Frauen bei einer Pressekonferenz in Oberndorf bemängelt. Sie fordern weniger Schließtage in Kinderkrippen und -gärten sowie Horten. Viele Gemeinden stoßen aber in dieser Hinsicht an ihre finanziellen Grenzen, sagt Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim und fordert in diesem Zusammenhang mehr Unterstützung vom Land.

Durchschnittlich haben Kindergärten in Tirol laut Landesstatistik 44 Tage pro Jahr geschlossen, rund die Hälfte schließt um 15 Uhr. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei dadurch schwierig.

Dass es auch anders geht, beweist laut den SPÖ-Frauen die Gemeinde Oberndorf. Demnach haben die Kinderkrippe, Kindergarten und Hort an nur fünf Werktagen im Jahr geschlossen. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, lobt Yildirim.

Der Kindergarten in Oberndorf wird von der Gemeinde betrieben, Krabbelstube und Hort von der Volkshilfe. „Ziel für die Zukunft ist, alle drei Einrichtungen unter eine Leitung zu stellen“, verrät Bürgermeister Hans Schweigkofler (SPÖ). Das bringe vor allem in personaltechnischer Hinsicht Vorteile. (miho)