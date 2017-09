Von Wolfgang Otter

Wörgl – Aufregung und helle Empörung herrscht bei Eltern von Nachwuchskickern des SV Wörgl. Dort hat man ab den U10-Mannschaften die Zahl der jungen Fußballer reduziert. Bei zwei Sichtungsspielen wurde aussortiert. Was dabei Eltern, die Kontakt zur TT gesucht haben, besonders kritisieren, ist der Umstand, dass mit wenig Sensibilität vorgegangen wurde „und den Kindern am Platz auf den Kopf zugesagt wurde, du bist zu schlecht, du musst gehen“. Für die Buben zwischen zehn und elf Jahren seien da Welten zusammengebrochen und Tränen keine Seltenheit gewesen. So mancher von den als Spieler beim SV abgelehnten Buben tritt übrigens jetzt für eine Nachwuchsmannschaft in einem Wörgler Nachbarort an.

Mario Brix, dessen Sohn nun in Bad Häring dem Ball nachjagt, hat sich jetzt an die Kommunalpolitik gewandt und Bürgermeisterin Hedi Wechner auf den Plan gerufen. „Wie sieht die fußballerische Zukunft der Wörgler aus?“, fragt er sie in einer E-Mail. „Muss man zur Elite gehören, damit man hier Fußball spielen darf? Und wie argumentiert man die Förderungen, wenn sie nur mehr der Elite zukommen und nicht der Allgemeinheit?“, fügte er an.

SV-Wörgl-Obmann Andreas Widschwenter bedauert, „dass der eine oder andere nicht mehr mitspielen kann“. Aber der Ansturm der fußballbegeisterten Buben sei einfach zu groß geworden. „Wir konnten kein richtiges Training und keine gute Betreuung mehr gewährleisten“, sagt Widschwenter. Ein Umstand, der wiederum bei anderen Eltern für Kritik an der Vereinsführung gesorgt habe, wie er gegenüber der TT erklärt. Und zusätzliche Trainer für eine B- und C-Mannschaft zu finden, sei so gut wie unmöglich. „Da stehst du ja bis zu vier Tage in der Woche am Fußballplatz.“ Zu den von Brix angesprochenen Nachwuchsförderungen meint SV-Wörgl-Obmann Widschwenter: „Da muss mir jemand einen Verein zeigen, der mit der Subvention für die Nachwuchsförderung auskommt.“ Der SV Wörgl betreut derzeit, vom Fußballkindergarten weg, an die 150 Kinder. Das Angebot im Bereich bis zur U10 stünde auch nicht zur Diskussion.

Trotzdem soll es morgen noch Gespräche über die Causa geben. BM Hedi Wechner und Vizebürgermeister Hubert Aufschnaiter möchten in einer zusätzlichen Mannschaft möglichst viele fußballbegeisterte Buben auf den Platz bringen. „Andererseits kann aber der SV Wörgl den Eltern die Nachmittagsbetreuung nicht abnehmen, aber er hat auch eine gewisse soziale Aufgabe“, sagt BM Wechner. Auch Aufschnaiter zeigt durchaus Verständnis für die Situation beim SV Wörgl, aber auch sein Ziel sei es, den Wörglern vielfältige Möglichkeiten anzubieten.