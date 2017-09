Innsbruck – Gebaut wird in Innsbruck viel. Das Versprechen der Stadtregierung, zwischen 2012 und 2018 in Summe 2000 neue geförderte Wohnungen zu bauen, ist erfüllt. Mehr noch: An die 1000 weitere sind bereits in Planung. Mit Inkrafttreten des neuen, fortzuschreibenden Örtlichen Raumordnungskonzeptes wird für die kommenden Jahre ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 8000 neuen Wohnungen festgehalten. Schuld daran ist die hohe Lebensqualität und Attraktivität der Stadt – das fördert den Zuzug. Auch, was die Sozialleistungen betrifft. Bei Letzterem hat Innsbruck bereits in Teilbereichen die Handbremse gezogen: Man hat die Richtlinien zur Wohnungsvergabe verschärft. Eine Mietzinsbeihilfe gibt es seit vergangenem Jahr auch nur noch nach einer dreijährigen Wartezeit. Auf der anderen Seite setzte die Stadt auf die Vertragsraumordnung. Um eben Widmungsgewinne nicht in astronomische Höhen zu treiben, sondern im Fall des Falles Flächen für den Sozialwohnbau abzuzwacken. Dem „Betongold“ als pure Kapitalanlage soll so der Garaus gemacht werden.

Trotzdem: Nach wie vor gibt es in Innsbruck einen Baulandüberhang von rund 70 Hektar, laut jüngsten Meldungen stehen rund 3000 Wohnungen leer und am freien Wohnungsmarkt werden Quadratmeterpreis­e zwische­n zwölf und 16 € verlangt.

Die Grünen wollen nun sowohl auf Bundes-, Landes- wie auch Stadtebene den Wohnungsmarkt leistbarer machen. Dafür haben sie ein Paket geschnürt, wie StR Gerhard Fritz, NR-Spitzenkandidatin Berivan Aslan und NR Georg Willi präsentierten. Allen voran werden verbindliche Mietzinsobergrenzen (für den privaten Markt) gefordert – abhängig vom jeweiligen Preisspiegel in der Region. Nach grünem Modell wären das für die Landeshauptstadt 9,5 €. Denn, so Willi, „die Mieten galoppieren der Inflation und den Gehältern davon“. Zum Vergleich: Laut Fritz beträgt die durchschnittliche Bruttomiete in den rund 16.000 geförderten Wohnungen, für welche die Stadt das Vergaberecht hat, etwas über vier Euro/m². Obergrenzen könne aber nur der Bund festlegen, sagen die Grünen. Tirolweit wäre da schon mit einer rigideren Handhabe der Wohnbauförderung geholfen. Objekte, die mit solchen Mitteln gebaut und abbezahlt wurden, dürften später nicht am freien Markt sündteuer verkauft werden. Das Sozial­etikett müsse auf diesen Wohnungen picken bleiben. Dass es „fairer“ wäre, hier auch bereits während der Rückzahlfrist bei den Darlehensnehmern die Einhaltung der Einkommensgrenzen zu kontrollieren, gesteht Willi ein. Doch der Verwaltungsaufwand sei enorm.

Wiederhaben wollen die Grünen die Mietzinsbeihilfe ab dem ersten Tag. Hier nutzte auch eine Regierungsbeteiligung der Grünen in der Stadt nichts. Und an einer landeseinheitlichen Regelung beißen sich die Grünen an Koalitionspartner VP bis dato die Zähne aus.

Die SPÖ will indes im Oktober-Gemeinderat die Einführung einer Leerstandsabgabe prüfen lassen. (mami)