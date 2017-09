Innsbruck – Es begann alles mit knapp 40 Gemeinden, die Aktionen rund um den Autofreien Tag angeboten haben. Das war vor 18 Jahren. Heuer nehmen 103 Städte und Gemeinden (ein neuer Rekord) in Tirol am Höhepunkt der europäischen Mobilitätswoche teil. Neben einer besonderen Öffi-Ticket-Aktion wartet am Freitag in Innsbruck auch eine sechs Kilometer lange Fahrradparade.

„Wir möchten die Tiroler dazu aufrufen, das Auto einfach einmal stehen zu lassen und die Vorzüge von öffentlichen Verkehrsmitteln, Zu-Fuß-Gehen oder Radfahren kennen zu lernen“, erklärte Andrä Stigger vom Klimabündnis Tirol gestern bei einer Pressekonferenz, die den Startschuss für die zahlreichen Aktionen im Land gab. Und die Tiroler sind Staatsmeister, wenn es um den Autofreien Tag geht. „Jede fünfte bundesweite Aktion gibt es statistisch gesehen bei uns“, sagte Stigger.

Der Tag soll vor allem ein Impuls sein, über klimafreundliche Mobilität nachzudenken. „Jede zweite Fahrt in Tirol geht über eine Strecke von nur fünf Kilometern“, rechnet der Experte vor. „Das kann man zumindest teilweise auch mit dem Rad, dem E-Bike oder auch zu Fuß bewältigen.“

Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) und die ÖBB bieten am kommenden Wochenende ein spezielles Ticket an. Am 22. und 23. September können alle Besitzer von VVT-Jahreskarten ohne Aufpreis bis zu vier weitere Personen im Zug oder Bus mitnehmen. Unter dem Titel „I nimm eich mit“ soll dabei den Gästen Gusto auf den Umstieg auf Bahn und Bus gemacht werden.

ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobl: „Wir wollen die Vorzüge für die Umwelt auch den Jüngsten vermitteln.“ Deshalb durften 65 Schüler der Johannes-Messner-Volksschule Schwaz gestern auch einen ganzen Tag am Innsbrucker Hauptbahnhof verbringen und dabei nicht nur eine Railjet-Lok besichtigen, sondern auch Polizei-Motorräder ausprobieren und bei einem Aufprallsimulator des ARBÖ erleben, was bei einer Vollbremsung eines Busses passieren kann.

Der eigentliche Autofreie Tag (22. September) findet dann in Innsbruck mit einer sechs Kilometer langen und von der Polizei abgesperrten Fahrradparade statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr auf dem Innsbrucker Landhausplatz. Die europaweiten Mobilitätswochen nutzen auch viele andere Tiroler Gemeinden – sie haben auch schon im Vorfeld des Autofreien Tages Veranstaltungen geplant. „Die werden immer umfangreicher“, sagte Stigger. (mw)