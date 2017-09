Von Anita Heubacher

Innsbruck – Jetzt liegt er auf dem Tisch: der Segen der EU-Generalanwaltschaft für das Südtiroler Stipendienmodell. Südtirol zahlt Medizinstudenten einen Teil der Ausbildung, dafür müssen sich die angehenden Mediziner verpflichten, eine gewisse Zeit in der Region zu praktizieren. Eine Südtiroler Ärztin hatte das nicht eingesehen und zog vor den Europäischen Gerichtshof. Dessen Generalanwalt gab allerdings der Provinz Bozen und nicht der Ärztin Recht. Die Provinz hatte von der Ärztin verlangt, einen Teil des 70.000 Euro schweren Stipendiums zurückzuzahlen, weil die junge Frau in Vorarlberg, nicht aber in Bozen arbeitet. Das Südtiroler Modell gilt als „Geschäftsgrundlage“ der seit Langem von der Landesregierung geplanten Medical School. Tirol, Vorarlberg und Südtirol wollen an der landeseigenen Ärzteausbildungsstätte Allgemeinmediziner für die Region ausbilden, um dem drohenden Ärztemangel vorzubeugen. Als die Südtiroler Ärztin klagte, war das auch ein Damoklesschwert für die Medical School.

Das dürfte nun beseitigt sein. „In rund 90 Prozent der Fälle folgt der Europäische Gerichtshof der Generalanwaltschaft“, erklärt Walter Obwexer, Europarechtler an der Universität Innsbruck. Obwexer hat das Südtiroler Modell mitausgetüftelt und unterstützt auch die Landesregierungen in ihrem Tun, eine Einheimischen-Quote für die Medical School zu installieren.

ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ist mit den Plänen zur Medical School in Verzug. Sie hätte schon längst auf Schiene sein sollen. Eine Steuerungsgruppe wurde eingerichtet und auch Vertreter der Medizin-Universität, die die Medical School sehr kritisch sah, wurden an den Tisch geholt. Allerdings kam es an der Med-Uni zum Rektorenwechsel und ohne das Ja des neuen Rektors kann Tilg nicht vorpreschen. Entsprechend zurückhaltend gibt sich der Landesrat. „Wenn der Gerichtshof den Vorschlag des Generalanwaltes annimmt, könnte das Südtiroler Modell für die Medical School überlegt werden“, sagt Tilg.