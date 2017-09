Die FPÖ hofft, dass der Rechnungshofbericht zu den „rechtlichen und finanziellen Missständen“ bei der Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) noch vor den Landtagswahlen am 25. Februar vorliegen werde. „Die grüne Landesrätin Christine Baur und die schwarzgrüne Landesregierung tragen die alleinige Schuld an der Auslagerung der Flüchtlingsagenden“, kritisiert FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger. Durch die Auslagerung in eine Gesellschaft sei die TSD der Kontrolle durch den Landtag entzogen worden. Wie berichtet, hatte die Gewerkschaft letzte Woche Alarm geschlagen. Der schon lange versprochene Sozialplan für die von Kündigung bedrohten Mitarbeiter liege noch immer nicht vor. „Die Vorgänge beweisen, dass Landesrätin Baur und die Führung der Tiroler Soziale Dienste GmbH nicht mehr länger tragbar sind“, sagt Abwerzger.

Die Liste Fritz ärgert sich über das Fernbleiben von Vertretern der Stadt- und der Landesregierung bei einer Olympia-kritischen Veranstaltung im Innsbrucker Treibhaus. „Obwohl die eingeladenen Politiker verantwortlich sind, dass mindestens 15 Millionen Euro Steuergeld für eine Olympia-Bewerbung ausgegeben werden, scheuen sie die offene Diskussion“, sagt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. (aheu)