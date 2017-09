Von Thomas Hörmann

Innsbruck – „Wir erhalten pro Wochenende 40 bis 50 Anrufe von Tierbesitzern. Das ist neben unserer Kerntätigkeit kaum zu bewältigen.“ So begründet Stefan Thaler von der Landeswarnzentrale das vorläufige Ende eines Pilotprojekts, das erst vor drei Monaten gestartet wurde.

Seit Anfang Juli haben die Besitzer von kranken oder verletzten Haustieren in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck-Land auch an den Wochenenden die Möglichkeit, schnell und einfach Hilfe zu erhalten. Die Herrchen und Frauchen müssen nicht erst mühsam einen Tierarzt ausfindig machen, der seine Praxis am Sonntag offen hat. Stattdessen genügt ein Anruf bei der Landeswarnzentrale, die dann die Verbindung zu einem Veterinär in der näheren Umgebung herstellt.

Doch damit wird nach dem ersten Oktober-Wochenende Schluss sein. Zumindest für die Landeswarnzentrale, die den tierärztlichen Notdienst nicht mehr betreuen kann. Das ist das Ergebnis der dreimonatigen Evaluierungsphase. „Wir haben an den Wochenenden nur einen Mitarbeiter im Einsatz“, sagt Thaler: „Und der muss sich um geologische Vorfälle, Hochwasser, Erdbeben, Sirenen etc. kümmern, im Bedarfsfall Behörden und Bürgermeistern kontaktieren usw.“ Wenn im Ernstfall auch noch die Anrufe von besorgten Tierbesitzern eingehen, kann das rasch zu Komplikationen führen. Zumal „es mitunter lange dauert, bis die Anrufer klarmachen können, was sie wollen bzw. was passiert ist“, so Thaler weiter. Sein Fazit: „Es hat sich zunächst nicht abgezeichnet, wie groß für uns der Aufwand des tierärztlichen Notdienstes tatsächlich ist.“ Der Leiter der Landeswarnzentrale beruhigt allerdings: Der Notdienst könne von Landesmitarbeitern fortgeführt werden. Das Land habe die Finanzierung des Dienstes bereits zugesagt.

Paul Ortner, stv. Leiter der Landesveterinärdirektion, ist nicht ganz so optimistisch: „Letztendlich hängt es von den Tierärzten ab, ob sie den tierärztlichen Notdienst weiterhin wollen. Ich schätze, ein Drittel ist dafür, ein Drittel dagegen. Und dem letzten Drittel ist es egal.“

Ortner gibt auch zu bedenken, dass es generell immer weniger Tierärzte gibt, die Wochenenddienste leisten wollen. Wie die Veterinärmediziner tatsächlich denken, wird sich am 6. Oktober herausstellen. „Da findet die Sitzung der Tierärztekammer statt. Und bei der wird entschieden, wie es mit dem Notdienst in Innsbruck und Innsbruck-Land weitergeht“, beschreibt Ortner die weitere Vorgangsweise. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Ärzte wieder für das alte System entscheiden und selbst die Anrufe entgegennehmen, wenn sie Wochenenddienst haben. Zumal auch die „Patientenbesitzer“ nicht immer glücklich mit dem Telefondienst der Landeswarnzen­trale waren: „Die Anrufer erwarteten einen Tierarzt am anderen Ende der Leitung“, erklärt Ortner: „Außerdem hatten manche wenig Verständnis dafür, dass sie ihre Daten bekannt geben mussten.“ Doch gerade das Erfassen der Daten wertet der Völser Tierarzt Volker Büchele als durchaus positiv: „Damit bekommt die Sache einen offiziellen Charakter. Und das ist begrüßenswert.“ Einerseits, weil die Patientenbesitzer jenen Tierärzten zugewiesen werden, die örtlich zuständig sind. Andererseits kann bereits beim Telefongespräch vorgefiltert werden, wer was benötigt. Immerhin gibt es auch Besitzer von Tieren, die am Wochenende zum Veterinär wollen, weil sie am Montag arbeiten müssen oder Wartezeiten in der Ordination vermeiden wollen etc.