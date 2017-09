Von Harald Angerer

Westendorf – Wohin entwickelt sich das Dorf? Diese Frage stand bei der Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes in Wes­tendorf im Mittelpunkt. Nachdem der Gemeinderat in der Vorwoche die Auflage des Konzeptes beschlossen hat, wurde es nun am Montagabend bei einer Gemeindeversammlung den Westendorfern präsentiert.

Dies übernahm die Raumplanerin Claudia Schönegger. Von 2001 bis 2016 ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Westendorf von 3454 auf 3664 gestiegen, das entspricht einem Zuwachs von sechs Prozent. Ein ähnliches Wachstum wird auch für das neue Konzept, welches von 2017 bis 2027 gelten soll, zugrundegelegt. „Wir wollen weiter wachsen“, betont auch Bürgermeisterin Annemarie Plieseis. Das Bevölkerungsziel liegt bei 3850, damit errechnet sich ein zusätzlicher Baulandbedarf von sieben Hektar.

Dieser wäre mit der aktuellen Baulandreserve von 6,7 Hektar bereits gedeckt. Doch stehen viele dieser Flächen nicht zur Verfügung. Insgesamt hat man für das neue Raumordnungskonzept 24 zusätzliche Flächen ins Auge gefasst, drei davon wurden als schlecht bewertet und sind nicht aufgenommen worden. Insgesamt wurden 4,9 Hektar Entwicklungsflächen neu aufgenommen, vor allem in den Bereichen Holzham/Ried mit der Bergliftstraße mit 2,3 Hektar (25 %) und Bichling mit 1,9 Hektar (20 %).

Einschränkungen gibt es bei den so genannten peripheren Siedlungslagen wie zum Beispiel dem Schwaigerberg oder der Ober- und Unterwindau. Hier sind keine Neuwidmungen mehr vorgesehen. Eine Ausnahme gibt es, wenn für Weichende und Kinder eine Sammelfläche erschlossen wird.

Fragen aus der Bevölkerung gab es nur wenige, zum Beispiel aber zum Verkehr, ob hier bei Neuansiedlungen ein Augenmerk auf die Erschließung gelegt wird. Auch das neue Siedlungsgebiet Lindacker war Thema, dieses ist aber noch nicht im neuen Raumordnungskonzept eingeplant. Die Vorarbeiten für das Wohnprojekt laufen aber bereits.