Von Angela Dähling

Hart i. Z. – Vier Tage noch, dann werden am Sonntag die 1305 Wahlberechtigten der Gemeinde Hart zur Wahlurne in das Gemeindeamt gerufen. Von 7.30 Uhr bis 14 Uhr haben sie Zeit, einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Vor Ort in der Wahlkommission sein werden auch die beiden Kandidaten: Vizebürgermeister Johann Flörl und Gemeindevorstand Gerhard Gruber. Wenn es um die Zukunft von Hart geht, haben sie ähnliche Vorstellungen, und sie machen beide darauf aufmerksam, dass keine großen Pläne möglich sind. Denn der rund 1600 Einwohner zählenden Gemeinde fehlt mangels Kommunalsteuern einfach das Geld. Das 3,7-Mio.-Euro-Budget ist schnell verplant, und ohne Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds ginge es nicht. Zudem verfügt die Gemeinde kaum über eigenen Grund. „Daher ist es schwierig, Gewerbe anzusiedeln“, sagt Gruber. „Auch die Zufahrt nach Hart ist für Lkw und Busse ein Problem, mangels Anbindung an die Zillertalstraße“, ergänzt Flörl. Viel Gewerbe wolle man aber eh nicht, „vielleicht ein paar kleine Handwerksbetriebe“, sagen beide.

Gruber sind neue Spielplätze ein wichtiges Anliegen, weiteren Zuzug möchte er nicht forcieren, weil die vorhandene Infrastruktur dann nicht mehr reiche. Neuer Wohnraum sollte laut ihm eher im Dorfkern als am Rand entstehen. Flörl möchte in Hart viel so beibehalten, wie es ist. Dass auch die letzten Höfe noch erschlossen werden und der Breitband-Ausbau mit A1 vorangetrieben wird, nennt er als weitere Aufgaben. Einig sind sich beide, dass Hart auch endlich an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden muss.

Wie unterscheiden sich die Kandidaten? „Mir ist Meinungsbildung wichtig. Aber wenn es für mich passt, werde ich’s entschlossen weiterverfolgen“, sagt Flörl. „Ich bin entscheidungsfreudig und kann mich durchsetzen, damit was weitergeht. Wenn man jeden fragt und mitentscheiden lässt, wird das schwierig“, formuliert Gruber den Unterschied.