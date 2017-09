Innsbruck – Mehr Vertragsraumordnung, eine fixe Mietzinsobergrenze in der Höhe von 9,50 €/m², die Wiedereinführung von Mietzinsbeihilfe und verschärfte Wohnbauförderungsrichtlinien – all das und noch mehr fordern die Grünen in Sachen Wohnraumpolitik für Innsbruck, die TT berichtete.

Ungewöhnlich scharf reagierte gestern der für die Wohnungsvergabe zuständige VP-Stadtrat Andreas Wanker auf die grünen Pläne. Nicht nur, dass er Georg Willi und StR Gerhard Fritz „Sozialromantik“ vorwarf, der Maßnahmenkatalog gehe auch „an der Realität vorbei“. Mietzinsobergrenzen würden für die VP nur „wohlhabende Menschen in höherpreisigen Mietwohnungen“ schützen, in Sachen Wohnraumschaffung sei Fritz als Planungsstadtrat zu mehr Tempo aufgerufen. In einigen Fällen, so Wanker, habe die Stadt bereits ein Vorkaufsrecht im Falle des Verkaufs abbezahlter wohnbaugeförderter Wohnungen durchgesetzt. Bei Privaten müsse hierfür schon das Wohnbauförderungsgesetz geändert werden. Einer Leerstandsabgabe, wie sie die SPÖ prüfen lassen will, kann Wanker nichts abgewinnen: „Dann zahlen die Leute halt die Abgabe – vermietet wird deshalb aber auch nicht schneller.“

Lucas Krackl, Klubobmann der Bürgermeisterliste Für Innsbruck und Obmann des städtischen Bauausschusses, verweist darauf, dass viele Möglichkeiten für leistbareres Wohnen erst durch neue Bundesregelungen ergriffen werden könnten. Wie beispielsweise die Schaffung einer Fehlbelegungsabgabe oder auch Maßnahmen zur Reduktion leerstehender Wohnungen. Für die Liste Fritz sind alle in den vergangenen Tagen vorgebrachten Wohnungsideen lediglich in die Kategorie „Wahlkampf“ einzuordnen, wie Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider sagt. Leistbarer Wohnraum werde stets vor Wahlen eingefordert, umgesetzt aber nicht. (mami)