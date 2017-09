Rund 52,5 Millionen Euro sind bundesweit für den Ausbau der Kinderbetreuung vorgesehen. Die entsprechende Bundesfinanzierung werde um ein weiteres Jahr, bis August 2018, verlängert, freut sich LH Günther Platter (ÖVP). Zu den Bundesmitteln kommen 100 Millionen Euro von den Ländern und den Gemeinden dazu. Nach Tirol würden 4,5 Millionen Euro an Bundesmitteln fließen, sagt Platter. Über die Verlängerung der Finanzierung freut sich auch die SPÖ. Frauensprecherin Selma Yildirim fordert allerdings einen „bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen, bei dem es um Öffnungszeiten, Gruppengrößen, pädagogische Qualität, Betreuungsschlüssel und mehr geht“. In Tirol sieht Yildirim vor allem bei den Öffnungszeiten Nachholbedarf.

Die FPÖ freut sich, dass der EU-Generalanwalt das Südtiroler Stipendienmodell abgesegnet hat. Dadurch könnten Medizinstudenten an Regionen gebunden werden. Die von der Landesregierung geplante Medical School sieht FPÖ-Chef Markus Abwerz­ger weiterhin skeptisch. Vor allem gehörte die Medizin-Universität gestärkt, die in Rankings abgefallen sei und noch immer an der Trennung von der Stamm-Universität leide.

Eine Hausapotheke und eine Entbürokratisierung würden mehr Ärzte aufs Land ziehen, glaubt der Obmann der Jungen ÖVP, Dominik Schrott. Er wolle sich dafür im Nationalrat starkmachen. Schrott rittert um Vorzugsstimmen und müsste über den Wahlkreis Oberland ein Ticket für das Parlament ergattern.

Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe freut sich, dass das Tirolticket und das Regioticket den VCÖ-Mobilitätspreis gewonnen haben. Hinter der Tarifreform stünden jahrelange Bemühungen, sagt Felipe. Die politische Konkurrenz geht indes hart mit ihr ins Gericht. Für SPÖ-Verkehrssprecher Georg Dornauer trägt Felipe die Verantwortung für die dicke Luft in Tirol. Die Tiroler seien durch den Transitverkehr österreichweit am höchsten belastet. „Eine Erhöhung der Pkw-Maut kommt für uns nicht in Frage.“ Die SPÖ möge sich bei ihren Verkehrsministern für die Luftgüte einsetzen, kontern die Grünen. Die FPÖ liest aus dem Klimaschutzbericht des Bundes ein „Versagen Felipes“ heraus. FPÖ-Chef Markus Abwerz­ger beansprucht künftig das Verkehrsressort für die Blauen. (aheu)