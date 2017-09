Von Anita Heubacher

Innsbruck — „Ob es überhaupt noch für sehr viele Kollegen einen Sozialplan braucht, ist tatsächlich fraglich", erklären drei Mitarbeiter der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) gegenüber der TT. „Bis die Politik so weit ist, könnte sich das Problem von selbst erledigen. Wer irgendwo ein Jobangebot hat, der geht", sagen die hörbar gefrusteten Mitarbeiter und packen aus.

Die meisten ihrer Vorwürfe kann Betriebsratsvorsitzender Harald Gheri bestätigen. Er arbeitet für einen Sozialplan, „der zumindest bis Ende des Jahres stehen soll". Gheri rechnet damit, dass von rund 300 Mitarbeitern 100 von einer Kündigung betroffen sein werden. Zudem kämpft der Betriebsrat dafür, dass es für rund 200 Mitarbeiter in der Asylwerberbetreuung wieder eine Erschwerniszulage gibt. Die Soziallandesrätin habe die Zulagen gestrichen, klagt Gheri. Das Verfahren ist gerichtsanhängig. „Die Soziallandesrätin" ist Christine Baur von den Grünen. Sie hatte am Montag in der TT gemeint, es brauche „glücklicherweise" keinen Sozialplan, weil keine Kündigungen im Raum stünden. Auch das hat laut Betriebsrat das Klima in der Mitarbeiterschaft nicht eben verbessert.

Zwei Kaffeemaschinen à 12.000 Euro und die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges hätten jedoch laut Mitarbeitern und Betriebsrat das Fass zum Überlaufen gebracht. Die „Zentrale" sei nicht nur materiell, sondern auch personell aufgewertet worden. Tatsächlich strotzt das Organigramm der Tiroler Sozialen Dienste GmbH vor Managern. Vom KlientInnen- und Freiwilligenmanagement über das Casemanagement bis hin zum Immobilienmanagement reicht die Palette. Allein in der Unternehmenskommunikation saßen im August fünf Mitarbeiter. „Während früher die Mitarbeiter vor Ort die Asylwerber betreuten, ist jetzt ein Zentralismus eingekehrt", kritisiert der Betriebsrat. 70 bis 90 Mitarbeiter seien in der Zentrale und nicht in den Heimen tätig. „Zu viele Häuptlinge, zu wenige Indianer. Darunter leidet auch die Qualität der Betreuung", sagt Gheri, der früher selbst Heimleiter war. Die Asylwerber würden von Sicherheitsbediensteten in Uniformen bewacht, der Einsatz der Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeit ginge zurück. Deutschkurse würden etwa die Hälfte besuchen, Sanktionen gebe es keine. „Um die Klienten geht es bei der TSD schon lange nicht mehr", meinen die Mitarbeiter.

Geschäftsführer Harald Bachmeier ist wohl schon Kummer gewöhnt. Er entkräftet alle Vorwürfe im ausführlichen Gespräch mit der TT. Die Kaffeemaschinen seien ein freiwilliger, sozialer Dienst an den Mitarbeitern, der Dienstwagen ein Opel. Warum die TSD nicht zur Ruhe kommt, kann Bachmeier sich selbst nicht genau erklären. Es liege wohl am unberechenbaren Geschäftsfeld und daran, dass einige Mitarbeiter die jetzige TSD mit der früheren Flüchtlingskoordination vergleichen würden und unzufrieden seien, an seinem Führungsstil liege die Unruhe nicht, meint er.

Auch über die Qualität der Betreuung der Asylwerber lässt Bachmeier nichts kommen. „Wir halten den Betreuungsschlüssel bei 1:70. Der Bund fährt mit 1:140." Mit den 21 Euro des Bundes pro Asylwerber und Tag komme die TSD durch. Das sei österreichweit ein Spitzenwert. „Wir werden operativ eine schwarze Null schreiben, wenn auch nicht in der Bilanz." Diese würde durch nötige Rückstellungen getrübt. „Die müsste dann das Land auffangen." Den Personalstand gibt Bachmeier derzeit mit „unter 300" an, die Zentrale sei nicht aufgebläht worden. Wie viele der Mitarbeiter gekündigt würden, sei noch offen. „Viele gehen in Bildungskarenz, manche auch aufgrund der Unruhe von selbst."

Eine der wenigen Einschätzungen, die Geschäftsführung und Betriebsrat teilen.