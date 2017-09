Von Max Strozzi

Jenbach – In Jenbach bahnt sich eine heikle Wohnungsaffäre an. Es geht um die Mietwohnung des Jenbacher Bauamtsleiters Christian Wirtenberger in einer Anlage der Neuen Heimat Tirol. 2007 hat der Gemeindebeamte von seiner Wohnung aus eine Treppe in den – wegen der Hanglage ebenerdig gelegenen – Keller bauen und den Keller auf knapp 60 m² als Wohnraum ausbauen lassen: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Gästezimmer und Zugang zur Garage – der TT liegen Unterlagen vor. Der Umbau erfolgte offenbar ohne Kenntnis der Neuen Heimat, auch eine schriftliche behördliche Genehmigung liegt nicht vor. Im August 2017, also zehn Jahre später, hat die Neue Heimat bei der Gemeinde Jenbach nachträglich um eine Baubewilligung für den „Einbau einer Stiege und Änderung des Verwendungszwecks im Kellergeschoß“ angesucht.

Wirtenberger bestätigt, dass er vor zehn Jahren auf eigene Kosten die Kellerstiege errichten und den Keller ausbauen ließ. „Es ist richtig, dass ich ausgebaut habe, aber nicht, dass man dafür damals eine Baubewilligung gebraucht hat“, sagt Wirtenberger, der als Bauamtschef unter anderem für Baubewilligungen zuständig ist. Die Baubehörde – also der damalige SP-Bürgermeister Wolfgang Holub – habe über den Umbau Bescheid gewusst und diesen als bewilligungsfrei angesehen, so der Baubeamte. Der Kellerausbau habe auch in Absprache mit dem damaligen Hausverwalter der Neuen Heimat Tirol stattgefunden. „Nur war es damals noch nicht üblich, alles in schriftlicher Form zu vereinbaren und niederzuschreiben“, sagt Wirtenberger. Warum nun die Neue Heimat zehn Jahre später um Baubewilligung und Nutzungsänderung ansucht? „Da die jetzige Baubehörde, also Bürgermeister Wallner, dies anders als die damalige Baubehörde sieht, hat die Neue Heimat Tirol um nachträgliche Bewilligung der damals getätigten Umbaumaßnahmen angesucht“, erklärt Wirtenberger. Der Keller erfülle alle Richtlinien für Wohnraum, betont er.

Die Neue Heimat sieht das etwas anders. Wirtenberger habe einst angefragt, Kellerräumlichkeiten für sich zu verwenden, was die Mieter erlaubt hätten. Einen Um- und Ausbau habe die NHT nicht genehmigt, erklärt Engelbert Spiß von der Neuen Heimat. „Unsere Genehmigung dazu hatte er damals nicht, wenngleich er sie wohl bekommen hätte“, so Spiß. Allgemein sei die richtige Vorgehensweise, dass man erst bei der NHT ansucht, mit der NHT-Genehmigung um die behördliche Genehmigung ansucht und dann erst umbaut. Es sei auch mit Wirtenberger besprochen worden, dass seine Vorgehensweise „nicht die übliche ist“. Ob hier ein Schwarzbau vorliege, könne er, Spiß, nicht beurteilen: „Wenn der Kellerraum als Wohnraum genutzt wurde, dann ohne unser Wissen.“ Warum die NHT nun Jahre später um Baubewilligung für die Stiege und Nutzungsänderung des Kellers in Wohnraum ansucht? Entscheidend sei, ob die Immobilie durch den Eingriff aufgewertet wird, meint Spiß. Bautechnisch erfülle der Keller die Voraussetzungen für Wohnraum, etwa bei Brandschutz und Belichtung.

„Hier wird versucht, nachträglich einen Schwarzbau zu legalisieren“, kritisiert dagegen FPÖ-Gemeinderätin Ines Reiter. „Gerade der Bauamtsleiter müsste wissen, wie die richtige Vorgangsweise ist.“ Sie war vergangenen Juli bei einer Besprechung, an der auch Spieß teilnahm. Dort habe Spieß mitgeteilt, dass die Sache geprüft werde und es sein könne, dass rückgebaut werden müsse. Zudem könne es sein, dass die NHT die Miete für Wirtenberger drei Jahre rückwirkend erhöhen werde. Laut einer Gesprächsnotiz sei auch der Einbau eines Fensters und eines Holzbalkons nicht genehmigt gewesen, was Wirtenberger und Spiß dementieren.

VP-Bürgermeister Dietmar Wallner, seit 2013 im Amt, erklärt, das nachträgliche Ansuchen zum Stiegeneinbau und zum Verwendungszweck werde geprüft. „Meine Information ist, dass dieser Raum genehmigt ist“, so Wallner. Dies zu klären sei aber Teil des laufenden Verfahrens. Das Ansuchen werde von einem Sachverständigen geprüft. Generell sei zu sagen, dass in solchen Verfahren auch geprüft wird, ob Gebäudeteile bewilligungsfähig sind. „Sind sie nicht genehmigungsfähig, ist ein Rückbau anzuordnen.“