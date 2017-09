Von Wolfgang Otter

Wörgl – Die Nationalratsabgeordnete Carmen Schimanek (FPÖ) gehört an und für sich zu den Dauergästen bei politischen Diskussionen am Wörgler Bundesrealgymnasium. Nur heuer wird die FPÖ-Politikerin auf ihr Heimspiel verzichten müssen. Erstmals ist die Wörgler Parlamentarierin ausgeladen bzw. explizit nicht eingeladen, wenn nach der Nationalratswahl im Oktober Politiker aller im Tiroler Landtag vertretenen Parteien mit den Schülern diskutieren. Das Bundesrealgymnasium bat zwar den Freiheitlichen Landtagsklub, einen Vertreter oder eine Vertreterin zu schicken. Aber, wie es im der Tiroler Tageszeitung vorliegenden Schreiben an die FPÖ heißt, von einer „Entsendung von Frau Schimanek Abstand zu nehmen“.

BRG-Direktor Johann Fellner bestätigt das Schreiben, dem die Vorgangsweise der Nationalratsabgeordneten zugrunde liege. Schimanek hatte im Februar eine verpatzte Fragestellung in einem Englischtest kritisiert – die TT berichtete. Eine Lehrerin hatte den Satz „Unter den Gemeinden ist Wörgl die, wo die meisten Asylsuchenden zusammengeschlagen werden“ von Schülern übersetzen lassen. Schimanek bezeichnete dies als eine „linksideologische Entgleisung“.

Im Bundesrealgymnasium winkte man ab. Es sei ein Fehler gewesen, lautete die Stellungnahme, aber die überaus engagierte Lehrerin habe keinem ideologischen Hintergrund damit Ausdruck gegeben. Die Fragen seien zudem mit den Schülern während des Unterrichts erarbeitet worden, denen klar war, dass es eine reine Fiktion sei. Nach einer Aussprache wurde die Sache ad acta gelegt. Zumindest im Bundesrealgymnasium. Denn in der Maiausgabe des Stadtmagazins – Schimanek ist auch Gemeindemandatarin – wurde das Thema von ihr neuerlich unter dem Titel „Politische Bildung – eine Katastrophe“ aufgewärmt.

„Wenn sich Frau Schimanek im Vorfeld mit dem Schulleiter HR Dr. Johann Fellner ins Einvernehmen gesetzt hätte, wäre der Vorfall geklärt worden – ohne die mediale Kakophonie“, ist nun im Schreiben an die Freiheitliche Landtagsorganisation nachzulesen. „Erschwerend kam dazu, dass – obwohl Direktor Dr. Fellner die Angelegenheit mit Frau Schimanek geklärt hatte – die Geschichte weiterhin in der Lokalpresse gespielt wurde“, wird weiters angeführt. Diese Vorgangsweise werde „als ein Schlag in die Magengrube und als Profilierung auf Kosten der Schule“ empfunden. Laut Fellner stehe es Schimanek durchaus zu, Kritik zu üben, „aber irgendwann reicht es. Irgendwann ist es genug“, sagt Fellner. Und der Stadtmagazin-Beitrag hatte letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht.

Die Bundespolitikerin kann die Entwicklung nicht verstehen, „nur weil ich Kritik geübt habe“. Sie hätte, so ihre Stellungnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung, gerne mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert. „Auch über meine Kritik.“