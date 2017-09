Von Matthias Reichle

Imst – Bereits im letzten Jahr wurde so mancher ungeduldig. „Die Umleitung ist für ältere Spaziergänger, Kinderwägen und Rollstuhlfahrer eine Zumutung. Bitte um Öffnung des Weges/der Brücke“, lautete zum Beispiel eine der Bürgermeldungen, die 2016 an die Stadt herangetragen wurden. Vor zwei Jahren war die kleine Holzbrücke über den Imster Schinderbach, die am Eingang der Rosengartenschlucht liegt und zum Steffelwald hinaufführt, aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

Gute Nachrichten hatte Bürgermeister Stefan Weirather nun in der Gemeinderatssitzung Dienstagabend. „Das forstrechtliche und naturschutzrechtliche Verfahren sind positiv. Wir könnten mit dem Bau der neuen Brücke beginnen.“ Auf Wunsch der Umweltabteilung wird dabei der große markante Stein im Bachbett erhalten. Diese Frage hatte das Verfahren zuletzt noch verzögert.

Eine Debatte entspann sich schließlich über die Ausführung. Stadtrat Friedl Fillafer wünschte sich auch aufgrund der Lage eine Holzbrücke statt der geplanten und genehmigten Stahlbrücke – und hatte auch Beispielbilder mitgebracht. „Stahl passt nicht in die Landschaft wie Holz. Es gibt Beispiele von Holzbrücken, wo jedes Räumfahrzeug drüberkommt“, entgegnete er Bedenken. Die Idee fand auch Stadträtin Andrea Jäger besser. Fillafer stellte deshalb den Antrag, den Bau der Stahlbrücke zu überdenken. Stadtchef Weirather ließ das Thema nachträglich auf die Tagesordnung setzen und abstimmen.

„Mir würde eine Holzbrücke besser gefallen“, betonte Jäger – „wo ein Wille, da ein Weg.“ Bürgermeister Weirather hingegen zählte die Nachteile einer Holzkonstruktion auf – diese sei teurer, in der geplanten Kurvenform nicht leicht umzusetzen und nicht so tragfähig.

Gemeinderat Wolfgang Neururer riss angesichts dieser Debatte schließlich der Geduldsfaden: „Seit Monaten werde ich schon angeredet, wir bringen da nichts weiter.“ Jetzt fange man wieder von vorne an. „Die sehen uns schon als Vollstopsel an. Eine Umplanung würde noch ein Jahr kosten – stellt das Sch…ding endlich auf.“ Den Vorwurf der Verzögerung wollte Jäger dann aber nicht auf der Holzbrücke sitzen lassen.

Mit 16 Gegenstimmen und drei Für-Stimmen wurde der Antrag Fillafers schließlich abgelehnt. Man werde versuchen, noch heuer mit dem Bau zu beginnen, erklärte gestern Nikolaus Larcher von der Bauabteilung der Stadt auf Anfrage der TT.