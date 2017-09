Von Michael Domanig

Hall – „Es ist eine zentrale Fläche in der Altstadt – und eines der zentralen Themen für die Stadt Hall“, meint BM Eva Maria Posch (VP) über das „Marktanger“-Areal. Seit Jahren wird in der Stadtpolitik intensiv und kontrovers darüber diskutiert, wie das Filetstück genützt werden kann, das frei wird, sobald die NMS Europa und das Sonderpädagogische Zentrum (Schule am Rosenhof) ins – derzeit in Bau befindliche – neue Haller Schulzentrum übersiedelt sind.

Im Zuge des Ideenfindungsprozesses wurden neben Experten- auch Bürgermeinungen eingeholt und diverse Ideen – vom Hotel bis zur Markthalle – diskutiert. Zuletzt hat sich besonders der Altstadtausschuss ausführlich mit der Neugestaltung des Marktangers beschäftigt: Zwei Architekten, beratende Mitglieder des Ausschusses, haben im Auftrag der Stadt drei erfahrene Kollegen namhaft gemacht, die nun konkrete städtebauliche Vorschläge für das Areal liefern sollen.

„Anfang 2018 sollen die Vorschläge den Gemeinderäten und der Verwaltung vorgestellt werden“, skizzierte Posch in der jüngsten Gemeinderatssitzung den weiteren Fahrplan. Anschließend soll die Bevölkerung zu einer Präsentation eingeladen werden und sich erneut einbringen können.

Für die Experten gibt es laut Posch einige Rahmenbedingungen: So müssen die beiden Hauptschulgebäude aus Denkmalschutzgründen stehen bleiben, die Schule am Rosenhof und die Turnhalle sind dagegen „disponibel“ – sie werden aller Voraussicht nach abgerissen. „Die Architekten sollen klären, wie ein Neubau an die alten Gebäude angebunden werden kann, wie eine Tiefgarage und ein Lift positioniert werden können“, erläutert Posch. Auch die Liegenschaften Wallpachgasse 5 und 7, die im Besitz der Familie Feucht stehen, sollen in die städtebaulichen Vorschläge mit einbezogen werden. Schließlich möchte das Textilhandelsunternehmen dort groß ausbauen – und hat seine Pläne bereits in zwei Ausschüssen präsentiert.

Der Alpenverein (AV) Hall hatte, wie berichtet, vorgeschlagen, den Turnsaal nicht abzureißen, sondern zu einer Boulderhalle umzubauen. Vize-BM Wolfang Tscherner (Für Hall) hätte den AV diese Pläne gerne auch noch im Raumordnungsausschuss vorstellen lassen. Dessen Obmann, Vize-BM Werner Nuding (VP), sieht darin jedoch wenig Sinn: „Sollte die Turnhalle stehen bleiben, hätte man ja kaum Platz, das Marktanger-Projekt überhaupt zu verwirklichen.“