Von Denise Daum

Steinach a. Br., Gries a. Br. – „Es reicht“, sagen die Bürgemeister von Steinach und Gries am Brenner. Seit Jahrzehnten leidet das Wipptal massiv unter der Verkehrsbelastung, die immer weiter zunimmt. Am vergangenen Wochenende riss den Bürgermeistern endgültig der Geduldsfaden. Die Brennerautobahn Richtung Norden war aufgrund von Rückreiseverkehr und Baustellen völlig verstopft. Viele Autofahrer sind deshalb bei der Ausfahrt Nösslach von der Autobahn abgefahren und wollten über die im Besitz der Gemeinden Gries und Steinach befindliche Nösslacher Straße nach Steinach und weiter auf die Brennerbundesstraße. Nachdem die aber wegen des Hangrutsches gesperrt war, mussten in Matrei erst alle wieder auf die überlastete A13. Der Rückstau von der Autobahnauffahrt reichte weit ins Wipptal hinein. „Da ging gar nichts mehr. Die Rettung wäre bei einem Notfall nicht einmal nach Innsbruck gekommen. Über die teilweise enge Nösslacher Straße fuhren ganze Kolonnen von Holländern, Deutschen und Italienern nach Steinach“, erklärt Steinachs Bürgermeister Josef Hautz. Auch ohne Stau würden immer wieder zahlreiche Mautflüchtlinge über die Gemeindestraße fahren – bei der Ausfahrt Nösslach gibt es nämlich keine Mautstelle. „Die Autofahrer wissen ganz genau, wie sie um die Maut herumkommen“, ärgert sich Hautz.

Mittels Dringlichkeitsantrag beschlossen deshalb die Gemeinden Steinach und Gries zeitgleich am Dienstagabend ein Fahrverbot auf der Nösslacher Straße (ausgenommen Anrainerverkehr). Erlassen muss eine derartige Verordnung freilich die Bezirkshauptmannschaft. Dort wird der Antrag der Gemeinden geprüft, was nicht von heute auf morgen passieren wird. Die BH hat sich deshalb dazu entschieden, ein temporäres Fahrverbot zu erlassen, wie Josef Haselwanter von der Verkehrsrechtsabteilung erklärt. Das bedeutet, dass in den nächsten Tagen Fahrverbotsschilder verkehrt herum aufgestellt und bei Bedarf aktiviert werden. Das Gesetz sieht diese Möglichkeit des temporären Fahrverbots vor, wenn aufgrund der aktuellen Verkehrssituation die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. „Die Asfinag stellt zudem bei der Autobahnabfahrt Schilder auf, auf denen darauf hingewiesen wird, dass Innsbruck nur über die A13 erreichbar ist“, sagt Haselwanter. Sollte am kommenden Wochenende weniger Verkehr sein und die Nösslacher Straße nicht von Maut- oder Stauflüchtlingen genutzt werden, wird auch das Fahrverbotsschild nicht aktiviert.

Bürgermeister Hautz freut sich über diese erste Maßnahme, die perfekte Lösung sei das aber nicht. „Wir wollen ein generelles Fahrverbot.“