Von Simone Tschol

Außerfern – Für Verwunderung sorgte eine Aussendung des Klimabündnis Tirol, in dem jene Außerferner Gemeinden aufgelistet sind, die am diesjährigen autofreien Tag mitmachen. Auch auf der Homepage sind sechs Kommunen des Bezirkes als Teilnehmer angeführt. Neben Reutte scheinen Biberwier, Heiterwang, Pinswang, Schattwald und Weißenbach am Lech auf. Für den Heiterwanger Gemeindevorstand Wolfgang Eberle ist völlig unverständlich, warum Heiterwang hier genannt wird. „Weder im Gemeinderat noch im Gemeindevorstand wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Lediglich an der Schule hat unsere Bürgermeisterin eine kleine Informationsveranstaltung über Autoverkehr geplant“, schüttelt er den Kopf und fügt hinzu: „Einen autofreien Tag in einem Dorf wie Heiterwang zu propagieren, ist Nonsens. Das grenzt an Frotzelei und Ignoranz. Wer so etwas initiiert, war noch nie bei uns. Ohne Auto ist auf dem Land keine Mobilität denkbar. Wie viel man mit dem Auto fährt, ist die eine Sache, aber einen autofreien Tag zu machen, kann nur Städtern einfallen, die ohnehin alle Möglichkeiten der öffentlichen Mobilität haben. Die können jeden Tag autofrei machen.“

Auch in Reutte fällt der autofreie Tag heuer aus, wie Amtsleiter Sebastian Weirather gegenüber der TT erklärt: „Die Lindenstraße war jetzt lange genug für den Durchzugsverkehr gesperrt. Wir wollten den Geschäftsleuten dort nicht noch zusätzlich einen Tag Totalsperre zumuten. Das wäre eine Farce.“ Warum Reutte dennoch in der Liste aufscheint? Weirather: „Wir sind zwar dabei, sperren aber keine Straßen.“ Die Frage, ob ein autofreier Tag dann überhaupt Sinn mache, sei auch seiner Ansicht nach berechtigt. „Das klingt paradox und macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber dem Klimabündnis reicht hier die reine Absichtserklärung“, meint Weirather.

Dies bestätigt auch Lisa Prazeller von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Klimabündnis Tirol: „Wir können das natürlich nicht nachprüfen, was die Gemeinden genau machen. Wir koordinieren den autofreien Tag lediglich.“ Vom Klimabündnis würden Anfragen an die Gemeinden rausgeschickt. Komme die Rückmeldung, dass Interesse daran bestehe, so würden diese als teilnehmend vermerkt. Prazeller: „Natürlich bitten wir die Gemeinden auch, bekannt zu geben, welche Aktionen oder Veranstaltungen geplant sind. Aber autofrei bedeutet nicht autofrei. Es heißt nicht, dass Straßen gesperrt werden müssen. Uns geht es lediglich darum, dass Aktionen gesetzt werden.“

Aber auch das ist offenbar nicht zwingend erforderlich. So haben sich die Gemeinden Biberwier, Pinswang und Schattwald darauf beschränkt, Plakate aufzustellen und die Bevölkerung mittels Flyer über die Aktion des Klimabündnis Tirol zu informieren. Die Volksschule Heiterwang machte eine Schwerpunktwoche rund ums Thema Verkehr und in Weißenbach steht am Freitag eine Fahrzeugzählung auf dem Programm.