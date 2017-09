St. Johann i. T. – Rechtzeitig zum Schulbeginn wurde die Sanierung und Erweiterung der Tourismusschule am Wilden Kaiser in St. Johann abgeschlossen. „Insgesamt wurden rund 13 Millionen Euro in dieses Bauprojekt investiert“, sagt BIG-Geschäftsführer Wolfgang Gleissner.

Mittlerweile ist das Gebäude knapp eine Woche im Vollbetrieb. „Nach eineinhalb Jahren Bauzeit freuen wir uns alle über eines der schönsten und modernsten Schulgebäude Österreichs. Lehren und Lernen erfolgen nun in lichtdurchfluteten Unterrichtsräumen. Neue Lehrküchen und Servierkunderäume, modernst ausgestattete EDV-Säle, großzügige Bewegungs- und Begegnungsräume ermöglichen 450 Schülerinnen und Schülern nicht nur eine hochprofessionelle Ausbildung, sondern auch ein äußerst angenehmes Lernklima“, sagt Direktorin Anita Aufschnaiter.

Während der eineinhalb Jahre dauernden Bauarbeiten wurde das Bestandsgebäude aufgestockt und Platz für sechs neue Klassenzimmer geschaffen. Die Fassade der Aufstockung ist als Alu-Glas-Konstruktion ausgeführt. Dadurch dringt viel Tageslicht ins Innere. Auch die zum Gang gerichteten Wände der Klassen sind teilweise bodentief verglast. (TT)