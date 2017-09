Beim Durchstöbern von alten Landeszeitungen ist die ÖVP auf einen Kommentar von Fritz Dinkhauser aus dem Jahr 2011 gestoßen (siehe unten). Im Gegensatz zu heute war der Parteichef der Liste Fritz damals noch ein ausgewiesener Fan von Olympia, zumindest von den Youth Olympic Games, den Weltjugendspielen in Tirol. „Dinkhauser spricht in dem Kommentar wortwörtlich von enormen Impulsen für unsere Region, den Tourismus und die Klein- und Mittelbetriebe“, wundert sich ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. „Nur wenige Jahre später will Dinkhauser plötzlich von dem von ihm selbst viel gerühmten olympischen Geist und der Internationalität nichts mehr wissen.“ Wolf verwechsle wieder einmal Äpfel mit Birnen, kontert Fritz Dinkhauser. „Mein Ja zu Weltjugendspielen im Jahr 2011 ist kein Ja zu Weltmilliardenspielen im Jahr 2026, wie sie ÖVP und Grüne jetzt Innsbruck und Tirol antun wollen.“ Zu den Jugendspielen seien dreimal weniger Sportler, Betreuer und Medienvertreter gekommen. „Es gab auch kein Sicherheitsproblem“, sagt Dinkhauser.

Die Grünen sind nicht in der Landeszeitung, aber auf Facebook fündig geworden. FPÖ-Nationalrat und Spitzenkandidat für die Nationalratswahlen in Tirol, Peter Wurm, schreibt dort: „Ich bin sprachlos von so viel Hass von links, aber das bin ich auch bei den IS-Schlächtern, und für mich stehen beide mittlerweile auf einer Stufe.“ Das wiederum ist für die grüne Spitzenkandidatin in Tirol, Berivan Aslan, nicht tragbar. Sie forderte Wurm gestern zum Rücktritt auf. Die IS-Terrormiliz habe allein in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen getötet, erinnert Aslan an die Anschläge in Barcelona.

Impuls-Abgeordneter Josef Schett will im Oktober-Landtag eine Änderung im Tourismusgesetz erwirken. Er schlägt vor, die Höhe der Aufenthaltsabgabe entsprechend dem Nutzen bzw. der unterschiedlichen Wertschöpfung, die die Vermieter erzielen, anzupassen. Derzeit würden kleine Vermieter über Gebühr strapaziert und finanziell belastet, meint Schett. (aheu)