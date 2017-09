Von Anita Heubacher

Innsbruck – Sie stehe zu ihrer Entscheidung, meint die grüne Soziallandesrätin Christine Baur. Sie hatte im Mai den Vertrag mit Harald Bachmeier als Chef der Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) um weitere drei Jahre verlängert. „Er macht einen guten Job. Wir hatten keinen Flüchtling auf der Straße. Die Qualität der Betreuung stimmt“, sagt sie. Nicht ganz so überzeugt ist der Koalitionspartner, die ÖVP. Klubobmann und TSD-Aufsichtsrat Jakob Wolf hatte den „Alleingang“ Baurs kritisiert. „Sie hätte mit der Verlängerung warten sollen, bis das Ergebnis des Rechnungshofes vorliegt“, hatte Wolf der Landesrätin geraten. Bachmeiers alter Vertrag wäre mit Ende des Jahres ausgelaufen, hält Baur entgegen. „Wer weiß, ob wir bis dahin den Prüfbericht des Rechnungshofes haben. Ich hoffe, er kommt vor der Wahl.“ Am 25. Februar stehen die Landtagswahlen an. Diese Woche trifft sich der TSD-Aufsichtsrat. Gesprächsstoff gibt es in der Sitzung genug.

SPÖ, FPÖ, Impuls und Liste Fritz hatten den Landesrechnungshof auf den Plan gerufen. Die Oppositionsparteien fürchteten die Verschwendung von Steuergeldern. Nicht zuletzt die Anschaffung von fünf Traglufthallen, die kaum und drei davon gar nie benutzt wurden, sorgten für Ärger. Allerdings hatte die Mehrheit im Landtag für den Kauf der 6,6 Millionen Euro teuren Hallen gestimmt. Nun sollen sie Hilfsorganisationen gespendet werden. Die TSD muss aber auch Mitarbeiter abbauen, weil die Zahl der zu betreuenden Asylwerber weniger wird. Gestritten wird zwischen Gewerkschaft, Betriebsrat, TSD und Landesregierung um die Erstellung eines Sozialplanes für die betroffenen Mitarbeiter. Insgesamt ist der Personalstand von 40 auf 300 geklettert und muss jetzt wieder zurückgefahren werden.

SPÖ und FPÖ fuhren gestern schwere Geschütze auf. Soziallandesrätin Baur sei „maßlos überfordert“, befindet ihr Vorgänger im Amt, SPÖ-Klubobmann Gerhard Reheis. Die Ausgliederung der Flüchtlingskoordination in den privatwirtschaftlichen Bereich sei ein „schwarz-grünes Desaster“. Das Missmanagement trage den Namen der Landesrätin, sagt Reheis. „Es wäre für alle Beteiligten besser, wenn Baur die Konsequenzen ziehen würde.“

Bereits mehrmals zum Rücktritt hat die FPÖ Christine Baur aufgefordert. „Diese Gesellschaft ist ein finanzieller und struktureller Sauhaufen, den Landesrätin Baur angerichtet hat“, sagt FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Schon einmal wollten die Blauen einen Misstrauensantrag im Landtag einbringen. Damals gingen die Oppositionsparteien, allen voran die SPÖ, nicht mit. Baur sei nicht mehr Herrin der Lage, meinte die Liste Fritz gestern. „Die wiederholt bekannt gewordenen Steuergeldverschwendungen machen zornig“, sagt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Christine Baur will auf jeden Fall als Soziallandesrätin verlängern. „Wer könnte den Job so gut machen wie ich?“, fragt sie selbstbewusst lächelnd. „Ich bekomme sehr viel positives Feedback von den Menschen, für die ich mich einsetze.“