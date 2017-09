Lienz – Auf der Landesliste der Grünen für die Nationalratswahl am 15. Oktober findet sich der Iselsberger Thomas Haidenberger auf Platz zwei. Würde die Wahl wieder so ausgehen wie 2013, wäre dem Volksschullehrer ein Sitz im Parlament sicher. „Ich bin für den 15. Oktober zuversichtlich“, meint Haidenberger auf die Frage, wie er seine Chancen einschätzt. Im Wahlkreis Osttirol ist ein zweistelliges Ergebnis sein Ziel.

Falls der Grün-Politiker dem neuen Parlament angehören wird, sind seine Pri oritäten klar: Haidenberger macht sich als Energieberater schon lange für Solarenergie und Photovoltaik stark. Dafür will er sich auch in Wien einsetzen. „Die Sonne kann und soll in der Energiepolitik eine wichtigere Rolle spielen“, fordert er. Gerade Tirol sei aufgrund der Höhenlage und des vergleichsweise wenigen Nebels prädestiniert dafür. „Wasserkraft ist eine tolle Sache“, so Haidenberger. „Doch als einziges Standbein der Energieversorgung ist sie zu wenig.“ Zweites Anliegen des Osttirolers ist die Stärkung des ländlichen Raumes. (co)