Kaunertal, Graun – Das lange Warten auf eine Genehmigung der Skischaukel Kaunertal-Langtaufers dauert noch länger. Anders als in der Reschenregion erwartet, steht die Entscheidung der Südtiroler Landesregierung „noch nicht unmittelbar bevor“, teilte Elisabeth Augustin, Sprecherin von LH Arno Kompatscher, am Donnerstag auf TT-Anfrage mit. Das Thema werde „erst gegen Ende Oktober bzw. Anfang November der Landesregierung zur Behandlung und gegebenenfalls zur Beschlussfassung vorliegen“.

Im Juli durfte der Projektwerber Oberländer Gletscherbahn AG eine „Nachbesserung“ beim Amt der Landesplanung in Bozen einreichen. Daraufhin hatte Gletscherbahn-Sprecher Sepp Thöni erwartet, die Regierung werde „in Kürze“ entscheiden. Das erhoffte Signal aus Bozen blieb aus, Thöni und Grauner Gemeinderäte richteten am 8. September einen dringenden Appell an LH Kompatscher: „Es geht nicht nur um die Umsetzung eines Seilbahnprojektes, es geht auch um die wirtschaftliche Zukunft unserer Gemeinde.“ Im Sinne der Region ersuche man den Landeshauptmann und die Landesräte, das Projekt zu genehmigen. (hwe)