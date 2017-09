Von Michael Mader

Rattenberg – Den Rattenberger Mandataren reicht es: Die öffentlich aufgestellten Müllkübel der Stadt werden nur allzu oft zur illegalen Ablagerung von Hausmüll missbraucht. Auch Bürgermeister Bernhard Freiberger hat das schon öfters beobachtet: „Vor allem zwischen sechs und halb sieben Uhr in der Früh werden dann Säcke mit Hausmüll einfach in unseren Müllkübeln entsorgt.“

In der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die Müllkübel jedenfalls Thema und die Mandatare sprachen sich einstimmig für die Androhung einer Strafe von bis zu 300 Euro aus, sollte jemand ertappt werden. Freiberger kündigt aber auch an, dass gewisse Müllkübel in Zukunft per Video überwacht werden sollen. In einem Schreiben sollen die Rattenberger über diese Maßnahmen noch informiert werden.

„Die Bauhofmitarbeiter fahren zwar auch am Samstag und Sonntag durch die Stadt, um die Kübel auszuleeren, aber wenn die Leute dort ein oder zwei Säcke reinwerfen, ist der gleich wieder voll. Wir wollen auf keinen Fall, dass es dann heißt, wir seien eine faule Stadt“, rechtfertigt Freiberger diese Maßnahme zur Abschreckung. Insbesondere die Behältnisse auf den beiden großen Parkplätze würde man sich genau anschauen. Verstehen könne er das Verhalten von so manchen Zeitgenossen nicht: „Wir haben ganz normale Gebühren, die Bewohner können sich sogar entscheiden, ob sie eine Mülltonne nehmen oder Säcke für den Hausmüll kaufen.“

Grundsätzlich sei eine Videoüberwachung in einer Gemeinde möglich, meint Matthias Schmidl, stellvertretender Leiter der Datenschutzbehörde: „Wir prüfen aber ganz genau jeden Einzelfall. Und nur weil es in einer Gemeinde genehmigt worden ist, heißt es nicht, dass es auch in einer anderen genehmigt wird.“ Neue Wege geht man in Rattenberg auch bei den Wertstoffen. Ab dem nächsten Jahr ist die Stadt beim Abfallverband Kramsach-Brixlegg. Der Recyclinghof bei der Autobahnabfahrt habe im Gegensatz zu Rattenberg jeden Tag geöffnet.

Für Personen, die nicht ganz so mobil sind – wie etwa ältere Leute –, werde die Stadt an einer eigenen Lösung arbeiten.