Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – – Eine Stunde und 20 Minuten vergingen am Mittwochabend bei der Gemeinderatssitzung in Schwaz, bis der Bürgermeister und die Referenten mit ihren Berichten fertig waren. Zu lange, wie Vizebürgermeister Martin Wex findet.

Zu Beginn jeder Sitzung erzählen die einzelnen Referenten was sich in ihren Ressorts getan hat. Einmal ausführlicher, einmal kürzer. „Es ist ja meistens auch sehr interessant, aber das artet mittlerweile schon fast in einen Wettkampf aus“, sagt Wex. Dem möchte er nun Einhalt gebieten. Denn die eigentlichen Tagesordnungspunkte musste warten, bis die rund zehn Referenten alles berichtet hatten. So mancher Zuhörer – am Mittwoch konnte man sie an nur einer Hand abzählen – wirkte wenig begeistert ob der ausgiebigen Erzählungen der Referenten. Laut Wex schossen die Berichte teils übers Ziel hinaus. Man sei es zwar gewohnt, dass sich jeder ins richtige Licht rücken möchte und von der vielen Arbeit im Ausschuss berichtet, aber so lange wie am Mittwoch solle es künftig nicht mehr dauern.

Daher überlegt Wex (VP), dem vielen Gerede ein Ende zu machen. „Wir sollten uns bei den Berichten der Referenten aufs Wesentliche konzentrieren, auch wenn vieles interessant ist. Aber es soll nicht ausarten“, sagt Wex auf Anfrage der TT. Er wolle die Redezeit auf drei Minuten beschränken. Hermann Weratschnig (Grüne) und Vize-BM Rudi Bauer (SP) hätten laut Wex schon Bereitschaft für eine zeitliche Beschränkung signalisiert. Wie schnell diese Idee umgesetzt wird, ist aber unklar.

Auch BM Hans Lintner (VP) ist die lange Redezeit seiner Mandatare nicht entgangen, daher fasste er vier der Tagesordnungspunkte zusammen und bat den Gemeinderat um einen gesammelten Beschluss. So waren vier Punkte in zwei Minuten erledigt.

Mit einem überraschenden Antrag wartete FP-Gemeinderätin Eva-Maria Moser auf. Sie fordert ein „Care-Center“ in Schwaz. „Es geht darum, die Gesundheitskompetenz der Schwazer zu verbessern. Dazu braucht es ein Geschäftslokal mit zwei bis vier diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern“, sagte Moser. Sie möchte eine Anlaufstelle für die Bürger, die zugleich Ärzte entlastet. Angeboten soll Folgendes werden: Raucherentwöhnung, Diabetes-Betreuung, Stillberatung, Vermittlung von Therapeuten oder Fachärzten sowie die Beratung im Umgang mit kleineren Wunden und verschiedene Vorträge. „Um das Projekt realisieren zu können, soll auch die Zusammenarbeit mit Krankenkassen angestrebt werden“, sagte Moser. Sie hatte auf eine Diskussion im Gemeinderat gehofft. Doch die Mandatare blieben still. BM Lintner verwies den Antrag an entsprechende Ausschüsse. „Da werde ich dann wohl einfach überstimmt und dann hat sich der Antrag erledigt. Wie so mancher schon zuvor“, zeigte sich Moser nach der Sitzung enttäuscht.

Für StR Victoria Weber sei das Bemühen um mehr Gesundheitsvorsorge „unterstützenswert“, aber ein Care-Center sei unnötig, da Schwaz bereits all die geforderten Punkte erfülle. „In Schwaz sind wir im Sozial- und Gesundheitsbereich sehr breit aufgestellt, so bietet beispielsweise der Gesundheits- und Sozialsprengel unverbindliche Beratungen an“, sagt Weber. Man müsse dieses Angebot verstärken und bekannter machen. „Der Knackpunkt bei diesem Thema ist die Freiwilligkeit. Es gibt Menschen, die nicht gerne zur Beratung oder zum Arzt gehen. Sie kommen erst bei größeren Beschwerden. Daher müssen wir in jungen Jahren mit der Aufklärung beginnen und das Bewusstsein für die eigene Gesundheit fördern“, sagt Weber.

Dem Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse ist das Schwazer Anstreben neu. „Jede Initiative für niederschwellige Gesundheitskompetenz ist gut. Ein solches Center macht aber nur Sinn, wenn alle Institutionen zusammenarbeiten. Man muss Bestehendes einbinden“, sagt Arno Melitopulos. Als nächsten Schritt fände er es sinnvoll, zu erheben, wie der Bedarf aussieht. „Ein gemeinsames Info-Center könnte ein Lösungsansatz sein“, sagt Melitopulos.