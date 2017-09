Von Helmut Mittermayr

Reutte – Die Wirtschaft fordert vehement die Einführung einer neuen HTL für Digitale Technologien in Reutte, dem industrieintensivsten Bezirk des Landes. Die Wirtschaftskammer hat das Heft in die Hand genommen und eine Bedarfs- und Akzeptanzanalyse im Oberland durchführen lassen. Schon im Herbst 2018 soll gestartet werden, hoffen die Kämmerer. Von LR Zoller-Frischauf über WK-Präsident Bodenseer bis Industriellenpräsident Swarovski kommt Unterstützung. Einzig Bildungslandesrätin Beate Palfrader stehe auf der Bremse, wird unter vorgehaltener Hand erklärt. Die Angesprochene widerspricht vehement. „Natürlich werden die Erfordernisse der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes bei der Ausbildung Jugendlicher berücksichtigt. Alles andere wäre ja verrückt.“ Sie versuche bei einer Gesamtbeurteilung nur ganz genau hinzuschauen, also die Auswirkungen auf andere Schulen im kleinen Außerfern auch zu berücksichtigen.

Palfrader: „Im Schuljahr 2016/17 besuchten 139 Schüler und Schülerinnen aus dem Bezirk Reutte eine der zehn HTL-Standorte in Tirol, wozu auch die Fachschule für Kunsthandwerk/Design in Elbigenalp und das IKA Reutte zählen. Zieht man diese 24 im Heimatbezirk Verbliebenen ab, kommt eine Zahl von 115 heraus. Davon machten zwölf eine HTL-Ausbildung in Innsbruck oder Imst, die jener einer Reuttener digitalen HTL gleichkommt“, rechnet Palfrader vor. Bleiben also 103 Außerferner HTL-Schüler, die im Inntal Maschinenbau, Elektrotechnik oder andere Fachrichtungen besuchten. „Ob diese alle wegen einer digitalen HTL im Heimatbezirk bleiben würden, bezweifle ich stark“, fährt die Bildungslandesrätin fort. Denn diese Gruppe hätte schon jetzt trotz eines HTL-Digital-Angebotes andere Richtungen gewählt.

Überhaupt gebe es im Segment der Sekundarstufe II, also der 14- bis 19-Jährigen, im Außerfern nur 600 Jugendliche. Gymnasium-Oberstufe, HAK, HAS, HBLA, IKA und Schnitzschule Elbigenalp müssten sich diese nicht größer werdende Gruppe teilen. Palfrader will deshalb zweimal hinschauen, ob eine HTL andere Schulen in eine existentielle Randlage bringen könnte. Denn langfristig müssten fast 100 Jugendliche die Reuttener HTL besuchen, um die fünf Klassen mit je 20 Schülern zu sichern. Ein Nein aus ihrem Munde sei dies keineswegs, fährt sie fort. Die Bedarfsanalyse werde wichtige Erkenntnisse bringen. Sollte es zur Umsetzung kommen, schließt die Landesrätin einen Schulneubau aus: „Dann könnte eher eine Art Cluster, der alle Ausbildungvarianten der Sekundarstufe II zusammenfasst, gebildet werden. Aber das ist Zukunftsmusik.“

Wolfgang Winkler, der Leiter der Wirtschaftskammer Reutte, darf noch kein Ergebnis der Analyse, die abgeschlossen ist, vorveröffentlichen: „Nur so viel. 84 Prozent der Unternehmen, die in den Bezirken Landeck, Imst und Reutte an der Befragung teilgenommen haben, wünschen sich diese HTL in Reutte.“ Hier würden ganz gewiss auch auswärtige Schüler – wie bekanntermaßen bei Schnitzschule und Pflegeschule – ins Außerfern kommen, ist sich Winkler sicher. Deshalb könne die alleinige Außerferner Schülerzahl nicht Maß aller Dinge sein.