München, Innsbruck – Der Auftritt von zwei Zillertaler Musikkapellen vergangenen Sonntag beim traditionellen Trachten- und Schützenumzug am Münchner Oktoberfest sorgt für Aufregung. Allerdings liegt das nicht etwa an der Leistung der Musikanten der Kapellen Tux und Finkenberg, sondern vielmehr an der Wahl des Musikprogramms. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, haben die beiden Tiroler Gast-Kapellen beim Umzug den historisch belasteten Tiroler Standschützenmarsch zum Besten gegeben. Und das, obwohl es seit 2013 eine klare Empfehlung des Blasmusikverbandes Tirol gibt, das Stück aus Respekt vor den Opfern des NS-Regimes nicht mehr zu spielen. Immerhin hatte der Tiroler Komponist Sepp Tanzer den Marsch während der Nazi-Zeit im Jahr 1942 in seiner Eigenschaft als Blasmusikbeauftragter für den Gau Tirol und Vorarlberg Gauleiter Franz Hofer „in Dankbarkeit gewidmet“.

Dass der Marsch trotzdem immer wieder von Tiroler Musikkapellen ins Programm aufgenommen wird, liege wohl daran, dass es sich um ein beliebtes und jahrzehntelang gespieltes Musikstück handelt, wie Elmar Juen, Landesobmann des Blasmusikverbandes Tirol, gegenüber der TT erklärt. Ein politisches Statement oder gar eine Nähe von Musikkapellen zum NS-Gedankengut könne man daraus keinesfalls ableiten, betont Juen. Um aber eben diese Angriffsfläche nicht zu bieten, appelliert er an die Musikkapellen, sich an die Empfehlung des Verbandes zu halten. Eine Rüge oder gar ein Verbot, den Marsch zu spielen, werde er allerdings nicht aussprechen – für die Musikauswahl seien die Kapellmeister und Obmänner verantwortlich. (np)