Von Wolfgang Otter

Kufstein – Auf jener Straß­e, auf der ansonsten Tausend­e Pkw unterwegs sind, wird heut­e von 13 Uhr bis 20 Uhr demonstriert und gefeiert. Unter dem Motto „Staualarm“ ruft die Stadt im Zusammenhang mit dem autofreien Tag zur bereits dritten Protestveranstaltung auf die Schubert­straße (B171). Der Hintergrund ist bestens bekannt: Immer öfter heißt es auf Festungsstädter Straßen: „Nichts geht mehr!“ Der stetig steigende Ausweichverkehr wegen der nunmehr lückenlos kontrollierten Vignettenpflicht und die Grenzkontrollen lassen die Kufsteiner und Nachbarorte unter der Verkehrsbelastung stöhnen. Die Daten aus den Zählstellen untermauern dies. So wurden im Juni 2017 auf der Kufsteiner Innbrücke (B171) durchschnittlich täglich 18.544 Kfz und als größte Belastung am 9. Juni 21.460 Kfz in 24 Stunden gezählt. Im Jun­i 2016 waren es noch 17.264 Kfz bzw. als Spitze 21.358 Kfz am 10. Juni.

Für die Kufsteiner geht es um „eine gesetzliche Ausnahme aus der Vignettenpflicht, die für alle ähnlich betroffenen Regionen in Österreich gilt“, sagt Stadtrat Stefan Hohenauer, politischer Verantwortlicher für die Protestveranstaltung. Es geht auch um ein Signal. Nämlich an jene Bundespolitiker, die ab 16.30 Uhr der Bevölkerung Rede und Antwort stehen. Angesagt haben sich Minister Andr­ä Rupprechter (ÖVP), NR Carme­n Schimanek (FPÖ), NR Josef Lettenbichler (ÖVP), BR Nicole Schreyer, Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig (Grüne) und der NR-Kandidat Christian Kovacevic (SPÖ).

Was können sich die Kufsteiner von der Bundespolitik erwarten? VP und SPÖ sind sich einig, wie TT-Anfragen ergeben haben. Minister Rupprechter will eine bundesweite Lösung suchen. Von einem „Neustart“ in der Frage nach der Wahl ist VP-NR Lettenbichle­r überzeugt. Aber die Vignette sei nicht alles, auch die „massive Zunahme beim Individualverkehr habe die Situation verschärft“. Daher sei das eigene Mobilitätsverhalten zu hinterfragen. So sieht es auch Christian Kovacevi­c (SPÖ). NR Carmen Schimane­k (FPÖ) will sogar schon mit handfesten Zusagen ihres Klubs nach Kufstein kommen. Sollte die FPÖ in die Regierung einziehen, werde „die Mautbefreiung wiederkommen oder eine sehr günstige Korridorvignette bis Kufstein-Süd eingeführt werden“. In einer Kurzzeitvignette sehen auch die Grünen eine Lösung, aber mittelfristig soll das Pickerl über eine höhere Mineralölsteuer ersetzt werden. Und Weratschnig erinnert an die Maßnahmen des Landes wie die Dosierampel und spricht sich für verkehrsberuhigte Zonen aus. Die werden sich die Kufsteiner an den Umleitungsstrecken wünschen: Es werden heute massive Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet.