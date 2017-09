Von Wolfgang Otter

Wörgl – Die Unterländer Stadt hat in der Vergangenheit über ihre Verhältnisse gelebt. Daran gab es bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Wörgl keinen Zweifel. Die Folgen der finanziellen Gebarung wurden zwei Tage vor der Sitzung bekannt gegeben (die TT berichtete). Sparen, sparen und nochmals sparen heißt die Devise. In Summe sollten es jährlich 3,3 Mio. Euro (Gesamtbudget knapp 39 Mio. Euro) werden.

„Sollten“ deshalb, weil dem Gemeinderat ein 95-Punkte-Programm vorgelegt wurde, dem von der Politik „die Giftzähne“ gezogen wurden, wie Konsolidierungsberater Andreas Pölzl erklärte. Damit können die 3,3 Mio. Euro nicht erreicht werden, was eine Nachjustierung in der Zukunft wahrscheinlich macht. Pölzl gab eine Empfehlung ab: Die Stadt solle das Paket der Landesregierung vorlegen und um einen Finanzzuschuss ansuchen.

Während bei der Präsentation des Sparprogramms im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag noch von drohender Insolvenz die Rede war, stellte Bürgermeisterin Hedi Wechner im großen Rahmen fest, „dass Wörgl nicht auf den Hund gekommen und ein Sanierungsfall ist. Wir sind durchaus handlungsfähig.“ Vielmehr ginge es darum, Wörgl zukunftsfit zu machen und sich einen Spielraum offen zu halten, um anstehende Projekte umsetzen zu können. „Ich wäre lieber in einer anderen Situation als in dieser. Wir haben die 3,3 Mio. Euro nicht erreicht, weil es rechtlich wegen laufender Verträge und gültiger Beschlüsse nicht immer möglich ist. Aber ein sinnvoller Anfang muss gemacht werden“, sagte Wechner. Auch seien die sozial harten Punkte gestrichen worden. Ein Teil des Katalogs wird jetzt den Ausschüssen vorgelegt, die sie nochmals durcharbeiten sollen. „Und da kommt viel Arbeit auf die Ausschüsse zu. Und es sollte nicht an die Amtsmitarbeiter delegiert werden“, rief Wechner zur Mitarbeit auf. Es werden dazu sogar eigene Beratungsausschüsse eingerichtet. Auch wenn der eine oder andere Punkt noch abgeändert wird, „unter dem Strich muss die Summe herauskommen“, warnte Wechner.

Das verbale Donnerwetter zumindest eines Teils der Opposition wegen des Sparprogramms war vorprogrammiert und so kritisierte Michael Riedhart (Junge Wörgler Liste), dass die Stadt sich „eine Pressestelle gönnt, einen Park für einen Biergarten und ein eigenes Büro für das Stadtmarketing“. Andererseits werde Geld für Senioren und junge Familien gestrichen und eine Gehsteiggebühr eingehoben, die nicht besonders unternehmerfreundlich sei.

Grünen-Gemeinderat Richard Götz brachte den Schuldendienst ins Spiel: „Der Großteil der 3,3 Mio. Euro, die wir einsparen müssen, ist der Schuldendienst. Da muss man einrechnen, dass die Stadtwerke für das Wave fast eine Million bezahlen müssen und wir daher keine Dividende bekommen.“ Es sei einfach so, „dass wir die letzten 15 Jahre weit über unsere Verhältnisse gelebt haben. Von der Nordtangente bis hin zum Notarzt-Stützpunkt. Das sind alles Gelder, die uns fehlen. Auch der überzogene Sportstättenbau. Das müssen wir jetzt ausbaden.“

Christian Huter (FPÖ) verwies auf die Sparnotwendigkeit: „Wenn ich sehe, dass ich um 3,3 Mio. Euro zu viel ausgebe, kann ich entweder jetzt Kürzungen beschließen oder in drei Jahren zusperren.“ Raumordnungsreferent Andreas Schmid (Liste Wechner) sah die Situation nicht ganz so negativ. „Wörgl ist noch immer ein bedeutender Wirtschaftsstandort, wir können den Vergleich zu anderen Städten antreten.“ Für GR Carmen Schimanek (FPÖ) ist das Paket „ein mutiger Schritt. Dafür die Verantwortung zu tragen, ist schwerer, als pauschal zu kritisieren.“

Letztlich wurden die Punkte zur Überarbeitung an die Ausschüsse verwiesen, „auch wenn sich nicht viel ändern wird“, befürchtet GR Andreas Taxacher (Team Wörgl).