Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Albert Kirchmeyr versteht die Welt nicht mehr. Die Bemühungen der Stadt, den Weg für einen privaten Wohnbau in der Innenstadt zu ebnen, sind für ihn skandalös. „Das ist eine Sauerei“, wettert der FP-Stadtparteiobmann.

Bereits im Juni beschloss die Stadtgemeinde den Kauf eines Hauses am Pfundplatz, um das Gebäude abzureißen und eine Zufahrtsstraße in Richtung des Gartens des so genannten Blauen Graf-Hauses in der Innenstadt zu ermöglichen. Damals stimmten die Grünen und die Freiheitlichen gegen den Hauskauf um rund 400.000 Euro, wurden jedoch von VP und SP überstimmt. Der Grund für die Zufahrt zum Garten ist, dass ein privater Bauherr dort Wohnungen errichten möchte. Da auch die Mitarbeiter einer angrenzenden Bank ihre Stellplätze nur über die Fußgängerzone in der Franz-Josef-Straße erreichen, entstand der Plan, mittels der möglich gewordenen Zufahrt über den Pfundplatz eine Tiefgarage zu errichten.

„Da spielen die Grundbesitzer aber nicht alle mit“, sagt Kirchmeyr und erklärt weiter: „Daher wurde im vertraulichen Teil der Gemeinderatssitzung einfach die Stellplatzverordnung in dem Bereich aufgehoben.“ Nur die Freiheitlichen hätten dagegen gestimmt. Laut Kirchmeyr sind etwa 36 Wohnungen geplant. „Das würde laut Verordnung bedeuten, dass der Bauträger 72 Parkplätze braucht. Durch die Aufhebung benötigt er aber nur mehr einen kleinen Teil“, ärgert sich Kirchmeyr und sagt weiter: „Warum das nicht in der öffentlichen Sitzung gemacht wurde, verstehe ich auch nicht. Es ist demokratiepolitisch mehr als fragwürdig, öffentliche Bausachen im Geheimen zu besprechen und den ein oder anderen gleicher zu machen.“

Dass dieser Punkt am Mittwoch im nicht öffentlichen Teil der Sitzung kam, war laut GR Hermann Weratschnig überraschend: „Das stand vorab nicht auf der Tagesordnung.“ Auch er wäre dafür, Bauvorhaben wie diese künftig im öffentlichen Teil zu debattieren. „Ich kann mir eine Erschließung der Tiefgarage über den Pfundplatz nicht vorstellen. Die Zufahrt würde den Platz kaputt machen. Der Bauwerber hat aber trotzdem das Recht, dort Wohnungen zu bauen“, sagt Weratschnig im TT-Gespräch. Es sei wichtig, den Altbestand zu aktivieren. Laut BM Hans Lintner muss der Bauwerber bis zur Errichtung der Tiefgarage an der Oberfläche entsprechende Stellplätze zur Verfügung stellen. Dazu habe man vom Altbestand des Blauen Graf-Hauses die Stellplätze angerechnet, sieben Parkplätze müssen zusätzlich errichtet werden. Das bedeutet, dass der Bauherr – solange die Tiefgarage nicht existiert – die Wohnungen zwar bauen kann, diese großteils aber ohne Parkplatz verkaufen muss.

Eine neue Tiefgarage für die Innenstadt könne sich Weratschnig aus privater Hand und am besten via Anschluss durch die städtische vorstellen. Das von der Stadt gekaufte Haus solle in der Zwischenzeit saniert und besiedelt werden.