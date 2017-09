Von Michael Mader

Kufstein – Freitag, pünktlich um 13 Uhr, ging in der Schubertstraße in Kufstein gar nichts mehr. Die Stadtgemeinde Kufstein blockierte die vom Verkehr besonders stark betroffenen Bundesstraße im Ortsteil Zell, um auf die Mautflucht und den immer wiederkehrenden Verkehrskollaps in der Stadt aufmerksam zu machen.

Die Verkehrsteilnehmer bekamen von der Demonstration allerdings nur relativ wenig mit. Eine Totalblockade wurde von der Bezirkshauptmannschaft nicht genehmigt, die Fahrzeuge wurden links und rechts der Bundesstraße durch das Ortsgebiet umgeleitet. Ansonsten war die Veranstaltung mehr ein autofreien Tag, der immer am Oberen Stadtplatz stattfindet.

Nur die Podiumsdiskussion mit Hausherr Bürgermeister Martin Krumschnabel, Minister Andrä Rupprechter (ÖVP) und den Nationalräten Carmen Schimanek (FPÖ) und Josef Lettenbichler (ÖVP), Bundesrätin Nicole Schreyer (Grün), Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig (Grüne) und Nationalratskandidat Christian Kovacevic (SPÖ) unterstrich die Wichtigkeit des Kufsteiner Anliegens. Beobachtet allerdings lediglich von rund 200 Gästen. Bundesminister Rupprechter versprach gleich zu Beginn, sich für eine dauerhafte Ausnahmegenehmigung von der Vignettenpflicht für Kufstein einzusetzen. Sein Kollege Lettenbichler betonte, dass es höchst bedauerlich sei, dass es mit dem SPÖ-Koalitionspartner in der Regierung nicht gelungen sei, diese Lösung zustande zu bringen. Das wiederum verwunderte Schimanek, die daran erinnerte, dass sie vier diesbezügliche Anträge eingebracht hatte, bis auf einen aber alle auch von Seiten der ÖVP abgelehnt worden waren.

Als zu kurzsichtig bezeichnete Kovacevic das Abschaffen der Vignettenpflicht für Kufstein, das würden auch 20 andere Gemeinde wollen, natürlich würde er das aber unterstützen, wenn er in den Nationalrat komme. Weratschnig betonte, dass das Land hinter Kufstein stehe, das Mautgesetz aber eine Bundesangelegenheit sei. Schreyer sieht eine kurzfristige Lösung in der Möglichkeit des Kaufs einer digitalen Tagesvignette: „Die muss aber sofort gültig sein.“

Bürgermeister Krumschnabel zeigte sich zufrieden, dass sich alle am Podium sitzenden Politiker klar für eine Änderung des Bundesstraßenmautgesetzes einsetzen wollen. „Es gibt aber auch Vorschläge, den Treibstoff zu besteuern und die Vignette abzuschaffen. Die Autobahn war ja als Umfahrung von Kufstein gedacht, nur diese Aufgabe hat sie verloren“, merkte Krumschnabel an.

Von Lettenbichler kam der Vorschlag, dass sich die künftigen Verkehrsminister von Deutschland und Österreich an einen Tisch setzen müssen: „Dann kann man darüber diskutieren, die jeweils letzten beiden Autobahnausfahrten vignettenfrei zu machen.“