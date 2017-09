Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Sie ist mit 603 Stellplätzen die drittgrößte Tiefgarage Innsbrucks: die Innenstadtgarage, vormals SoWi-Garage. Die Stadt Innsbruck hat Ende 2014 zusammen mit dem Innsbrucker Hotelier Klaus Stiebleichinger den Zuschlag erhalten. Für einen Kaufpreis von 20,8 Mio. €. Raiffeisenbau, Strabag und Porr waren damals zu je einem Drittel an der Garage beteiligt. Das städtische Motiv hinter dem Kauf: das Preisgefüge der innerstädtischen Tiefgaragen anzugreifen.

Das Innsbrucker Kontrollamt hat nun in seinem jüngsten Prüfbericht, der gestern im Kontrollausschuss beraten wurde, die Abwicklung des Deals unter die Lupe genommen. Vorneweg: Der Betrieb der Garage entwickelte sich positiv. Wurde im Geschäftsjahr 2014 der „Sowi-Investor-Bauträger GmbH“ noch ein Über- schuss von rund 437.000 € ausgewiesen, stieg dieser in den Folgejahren auf knapp 597.000 € (2015) bzw. 622.000 € (2016). Für diese beiden Jahre wurde dann auch eine Gewinnausschüttung in der Höhe von je einer halben Million Euro an die zur Abwicklung des Garagendeals eigens gegründete „Sowi Garage Beteiligungs GmbH“ getätigt. Die Garagenerlöse selbst stiegen von 1,279 Mio. € (2014) auf zuletzt 1,513 Mio. € (2016). Umsatzmäßig wurde bei den Kurzparkern (Barbezahlung) mit einem Plus von rund 122.000 € der größte Zuwachs verbucht.

Abseits der nackten Zahlen förderte die Prüfung jedoch weit weniger erfreuliche Nachrichten zu Tage. Die wohl gravierendste: Der für den Garagendeal letztlich ausschlaggebende Syndikatsvertrag zwischen den beiden Gesellschaftern, also der Stadt und der Stiebleichinger Besitz GmbH, wurde zwar am 11. August 2015 vom Stadtsenat „zur Kenntnis genommen“ und am 23. September von BM Christine Oppitz-Plörer unterzeichnet, jedoch fehlt bis dato ein wesentliches Detail. Hatte der Gemeinderat im Juni 2014 dem Garagenkauf grundsätzlich zugestimmt, hatte er sich aber gleichzeitig ausbedungen, den fertigen Syndikatsvertrag separat per eigenem Beschluss zu genehmigen. Das ist aber bis heute nie passiert, weil der Vertrag dem Gemeinderat nie wieder vorgelegt worden war.

War der Gemeinderat ursprünglich nur davon in Kennt- nis, dass der private Investor seinen Anteil am Beteiligungskonstrukt von derzeit 24,9 um 0,2 Prozentpunkte erhöhen kann, so ist im Syndikatsvertrag aber von einer Aufstockung auf bis zu 49 % (Frist: 31. Dezember 2020) die Rede, wie die Prüfer festhalten.

Auf TT-Nachfrage heißt es aus der Finanzdirektion, dass die Vorlage an den Gemeinderat „übersehen“ worden sei und nunmehr nachgeholt werde. Entgegen einer Stellungnahme im Kontrollamtsbericht werde sich diese aber für die Oktobersitzung des Gemeinderates nicht mehr ausgehen, sondern sei nun für den November geplant.

Weiters bemängeln die Prüfer, dass die Neubesetzung des städtischen Geschäftsführers der Beteiligungs GmbH im September 2015 ohne öffentliche Ausschreibung erfolgt sei. Das Stellenbesetzungsgesetz schreibe das aber vor. Ebenso kritisiert das Kontrollamt, dass die Stadt für alle im Zuge des Deals notwendigen Bankkredite die Haftungen übernommen hat – jedoch ohne im Vorfeld EU-beihilfenrechtliche Aspekte zu überprüfen. Dies wäre jedoch aufgrund der Beteiligung eines Privatiers aus Sicht der Prüfer notwendig gewesen.