Von Liane Pircher, Irene Rapp

Innsbruck – Die Medalp Group hat bereits einige private Krankenanstalten in Tirol – u. a. in Sölden und Mayrhofen. Vor ein paar Monaten erging nun ein neuer Antrag an das Land „um Erteilung der Errichtungsbewilligung für eine private Krankenanstalt am Standort Fügen“.

Angeboten werden sollen dort für zahlende Privatpatienten vor allem Leistungen im Rahmen der Unfallchirurgie und Sporttraumatologie – in den Einzugsbereich fallen u. a. die Skigebiete Hochzillertal, Hochfügen und Fügen/Spieljoch. Aber auch Plastische bzw. Wiederherstellungschirurgie steht im Angebot.

Im Gemeindeamt Fügen weiß man von diesen Plänen noch nichts. „Eine direkte Anfrage von der Medalp Group hat es nicht gegeben“, sagt Bürgermeister Dominik Mainusch. Er steht einer möglichen privaten Krankenanstalt aber kritisch gegenüber. „Man muss die niedergelassene Ärzteschaft stärken“, so seine Meinung. Kritik kommt auch von anderer Seite. „Das wäre für uns eine Katastrophe“, betont Hansjörg Jäger, Bürgermeister von Ried im Zillertal sowie Obmann des Planungsverbandes Zillertal.

Mit der bestehenden Medalp Sportclinic in Mayrhofen fände das Tal nämlich das Auslangen. „Diese zweite Einrichtung wäre eine Konkurrenz zum Krankenhaus Schwaz sowie für die niedergelassene Ärzteschaft. Als Gemeinden müssen wir das Krankenhaus ja mitfinanzieren. Und die Betreuung durch die Niedergelassenen ist optimal.“

Bei der Medalp Group ist man über die Aufregung überrascht. „Es stimmt, dass wir um einen Standort in Fügen angesucht haben, aber das heißt nicht, dass wir bereits fix planen“, so Geschäftsführer Horst Grassegger. Man wollte nur frühzeitig anfragen, weil zuletzt immer wieder davon die Rede war, dass das Krankenhaus Schwaz an die Grenzen der Überlastung gekommen sei. „Und bevor wir den Markt jemand anderem überlassen, fragen wir eben an, ob es einen weiteren Bedarf im Zillertal gibt. Wenn seitens des Landes als zuständige Behörde bei der Bedarfserhebung aber herauskommt, dass es keinen Bedarf gibt, akzeptieren wir das auch.“

Keinen Bedarf sehen jedenfalls zahlreiche niedergelassene Kassen- und Wahlärzte des vorderen Zillertals. Sie haben in einem Positionspapier ihre Bedenken vorgebracht: So könnte eine private Krankenanstalt dazu führen, dass aufgrund der zu befürchtenden Umsatzeinbußen – Stichwort weniger Privatpatienten – vor allem Allgemeinmediziner ihre Kassenverträge niederlegen und als Wahlärzte weiterordinieren.

Man fürchtet aber auch Auswirkungen auf das Not- und Sprengelarztsystem: „Im vorderen und mittleren Zillertal decken niedergelassene Ärzte die notärztliche sowie sprengelärztliche Versorgung ab“, nennt Allgemeinmediziner Alexander Binder vom Notarztverein vorderes Zillertal Hintergründe. Das sei nicht nur eine für die Öffentlichkeit günstige Lösung, sondern dies bräuchten niedergelassene Ärzte am Land auch, um überleben zu können. Diese Möglichkeit könne beschnitten werden – die Sportclinic Mayrhofen etwa ist auch für die notärztliche Versorgung vor Ort zuständig.

Kritik, die Grassegger nicht versteht: „Wir operieren ja nur und agieren im sportunfallchirurgischen Bereich, das machen die niedergelassenen Ärzte ja so nicht. Außerdem sind 86 Prozent unserer Patienten generell Ausländer. Es geht uns darum, die hohen Leistungsspitzen in Skiballungsräumen – wie es eben das Zillertal ist – abzudecken.“

Als Medalp Group wolle man nun die Bedarfserhebung abwarten und dann nächste Schritte überlegen: „Interessant an der Sache ist, dass sich in der ganzen Aufregung und Kritik noch niemand bei uns direkt gemeldet hat“, sagt Grassegger.

Besagtes Bedarfsprüfungsverfahren beim Amt der Tiroler Landesregierung läuft übrigens. U. a. werden Stellungnahmen von den Sozialversicherungsträgern sowie ein externes Gutachten eingeholt, heißt es dazu von Seiten der Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten. Auch der Landessanitätsrat muss sich mit der Causa befassen. Eine Entscheidung trifft dann die Landesregierung. Die Ärztekammer hat indes bereits ihr Urteil abgegeben: Dort sieht man keinen Bedarf.