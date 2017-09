Innsbruck — Seit Freitagnachmittag bereiten sich die Gremien in der Diözese Innsbruck auf die Ernennung des neuen Bischofs vor. Zuvor gilt es aber noch einige Formalakte abzuwarten. Die Bundesregierung wurde bereits am Freitag vom päpstlichen Botschafter Nuntius Peter Stephan Zurbriggen über die bevorstehende Ernennung des Grazer Bischofsvikars Hermann Glettler zum Bishof in Innsbruck informiert, auch Diözesanadministrator Jakob Bürgler. Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter, der im Mai bei einer Audienz beim Papst ebenfalls auf die längst überfällige Bischofsbestellung in Tirol gedrängt hatte, erhielt einen Anruf vom Nuntius.

Die österreichische Bundesregierung wird jedenfalls keine Einwände gegen die Ernennung von Glettler erheben, das wurde bereits bestätigt. Das kommt ohnehin so gut wie niemals vor. Wann der Umlaufbeschluss gefasst wird, steht noch nicht fest. Montag oder Dienstag steht im Raum, nach dem Beschluss richtet sich die offizielle Ernennung durch Papst Franziskus. Frühestens Dienstag um die Mittagszeit könnte es so weit sein, spätestens aber am Donnerstag.

Am Samstag sickerte durch, dass Hermann Glettler bereits am Tag seiner Ernennung in Innsbruck sein möchte. Möglicherweise wartet er sie vorerst in Graz ab und reist anschließend sofort nach Tirol. Die Weihe findet erst innerhalb der nächsten zwei Monate statt. Also wahrscheinlich Ende November. Offenbar plant Glettler einen „etwas anderen Anfang" mit der Bekanntgabe seiner Bestellung. Er gilt als weltoffener und aufgeschlossener Seelsorger, dem ein ausgezeichneter Ruf vorauseilt. Wie es aus der Diözese Graz-Seckau heißt, können sich die Tiroler über ihren neuen Oberhirten mehr als nur freuen.

„Ein besonderes Glück": Freude über Glettler Hall i. T. — Der Haller Pfarrer Jakob Patsch gehört zu den Ersten, die sich zur Bischofsernennung äußern, und das tut er mit großer Begeisterung: „Ich bin Hermann Glettler schon mehrmals begegnet, und ich muss sagen, mit ihm als neuem Innsbrucker Diözesanbischof haben wir einfach ein besonderes Glück!" Obwohl es lange gedauert habe, habe sich die Wartezeit im Nachhinein gelohnt, ist er überzeugt: „Weil seine Besetzung eine wirklich gute Lösung für Tirol ist!" Er gehe auf jeden zu — aber nicht nur, weil sich das so gehöre. „Man hat bei ihm das Gefühl, dass er sich wirklich für die Menschen interessiert. Er spricht auch die so genannten Fernstehenden an — und das ist in unserer Zeit ganz besonders wichtig. Er holt sich die Menschen auf ganz unkonventionelle Art in die Kirche — da können andere nur staunen." Auf den neuen Bischof warten dringliche Aufgaben: „Er wird die Seelsorge neu regeln müssen, und dafür braucht es Profil und geistige Weite." Beides traut er dem derzeitigen Bischofsvikar der Diözese Graz-Seckau zu. „Es wird nicht leicht werden, die Herausforderungen anzugehen — und Wunderwuzzi ist er natürlic­h auch keiner —, aber wir müssen kreativer werden in der Verkündigung und der Seelsorge." Patsch stört sich auch „überhaupt nicht daran, dass Glettler kein Tiroler ist": „Manchmal ist es auch klug, jemanden von außen zu nehmen." (ms)

Nach der Überraschung über die Bestellung ist das Echo in der Diözese durchaus positiv. Vor allem weil Glettler als Grazer Bischofsvikar für die Caritas an das Engagement der Innsbrucker Oberhirten für die Caritas anknüpft. Zuletzt war Manfred Scheuer, Glettlers Vorgänger in Innsbruck und jetzt Bischof von Linz, für die Caritas in der österreichischen Bischofskonferenz zuständig. Scheuer ist übrigens am Montag in Tirol und wird sein neues Buch über den Innsbrucker Priester und Caritas-Direktor Josef Steinkelderer vorstellen. Tirols Caritas-Direktor Georg Schärmer wäre mit der Wahl Glettlers einverstanden: „Es würde mich freuen, wenn es Glettler wäre, da dieser einen besonderen Bezug zur Caritas hat."

Wie kommt es aber, dass die Wahl von Papst Franziskus auf Glettler gefallen ist? Eine zentrale Rolle hat dabei der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, gespielt. Glettler wäre, so heißt es, für die Nachbardiözese Klagenfurt-Gurk vorgesehen gewesen, wenn der Kärntner Bischof Alois Schwarz dem St. Pöltener Bischof Klaus Küng nachfolgen würde. Küng hofft ebenfalls auf eine baldige Nachfolgelregelung. Doch aufgrund des Unmuts in Innsbruck sollte es dort rasch gehen. Dass unter Kardinal Schönborn bereits zu dritten Mal nach Reinhold Stecher (1997) und Alois Koth­gasser (2003) ein Oberhirte ernannt wird, der keinen Bezug zu Tirol hat, sorgt indessen für heftige kircheninterne Diskussionen. Nuntius Peter Stephan Zurbriggen hatte der Diözese bekanntlich versichert, diesmal Tiroler Kandidaten zu protegieren. Das dürfte Schönborn jedoch missfallen haben, er soll sich bereits im November des Vorjahres nicht erfreut über Zurbriggens Vorschläge gezeigt haben. Dann gab es noch massive Interventionen aus Tirol von in Rom einflussreichen Personen wie vom ehemaligen interimistischen Statthalter des Malteserordens, dem Innsbrucker Ludwig Hoffmann-Rumerstein.

Andererseits wollte der Papst nicht länger warten. In der Vorwoche soll Nuntius Zurbriggen den 52-jährigen Hermann Glettler vom Wunsch des Pontifex informiert haben. Am Freitag setzte sich der römische Bestellungsapparat in Bewegung, der mit der Ernennung in der nächsten Woche seine Arbeit offiziell abschließen wird. (pn)