Innsbruck – Die mittlerweile abgeschlossene Prüfung der Gebarung des Innsbrucker Tanzsommers sorgt für politische Nachwehen. Bekanntlich hat die Prüfung ergeben, dass „grundsätzlich alle Vorgänge beim Innsbrucker Tanzsommer nachvollziehbar und in Ordnung“ seien, wie der Obmann des Kontrollausschusses, Franz Hitzl, erklärt. Der ÖVP-Gemeinderat weist weiters ausdrücklich darauf hin, dass „von Seiten des Tanzsommers alle Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden und die Einschau überall ermöglicht wurde. Schließlich hätte die Kontrollabteilung auf Grundlage des Stadtrechtes lediglich das Recht, den Verein zu prüfen, nicht jedoch die beiden Gesellschaften. Durch die freiwillige Mitwirkung und Zustimmung der beiden Gesellschaften war eine umfassende und vollständige Prüfung im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses dennoch möglich.“

FPÖ-Klubobmann Rud­i Federspiel übt indes scharfe Kritik an der Kulturpolitik in der Landeshauptstadt. Die vom Gemeinderat beschlossene Prüfung nennt er „parteipolitisch motiviert“ und stelle für ihn den Versuch einer „wirtschaftlichen Hinrichtung“ dar. Die Vorgangsweise der Stadtregierung im Vorfeld bezeichnet er als „kritikwürdig“, weil der Veranstalter des Tanzsommers, Josef Resch, „öffentlich diskreditiert und von der Stadtregierung an den medialen Pranger gestellt wurde“. Der FPÖ-Politiker erinnert in diesem Zusammenhang auch an das Ende des „Festivals der Träume“, welches ebenso von der Stadtregierung zu Grabe getragen wurde.

Josef Resch selbst nimmt den Ausgang des Prüfverfahrens mit großer Genugtuung zur Kenntnis: „Wir sind froh, dass durch das Kontrollamt der Stadt Innsbruck eine Prüfung erfolgte, die über den eigentlichen Prüfungszeitraum der Jahre 2014 bis 2016 hinausging. Damit konnten sämtliche Unterstellungen und falschen Behauptungen widerlegt werden.“ (TT)