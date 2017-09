Landeck – Ein Antragsformular hatte Lebenshilfe-Klientin Christiane überfordert. „Ich habe nicht alles verstanden, was die Behörde wissen will“, machte sie am Freitag im neuen Lebenshilfe-Sozialraum in Landeck-Perjen deutlich. Zu Gast war eine ÖVP-Delegation mit LR Bernhard Tilg, NR Elisabeth Pfurtscheller und Kandidatin Kira Grünberg.

Auch bei politischer Information würden Klienten aussteigen. „Wir sind Wählerinnen zweiter Klasse“, brachte Christiane die Sache auf den Punkt. „Sie haben oft nur sehr eingeschränkten Zugang zu politischer Information“, zeigte Landecks Lebenshilfe-Regionalleiter Werner Weibold auf. Das liege an der Sprache. Ein Wahlprogramm der ÖVP in leicht verständlicher Sprache suche man im Internet vergeblich. Derartiges würden derzeit nur die Grünen und NEOS bieten.

„Leichter-Lesen-Dokumente“ würden dazu dienen, komplizierte politische Sachverhalte für alle verständlicher zu machen, heißt es in der Erklärung von Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol. Nationalratskandidatin Grünberg reagierte auf das Manko: Den Forderungen der Lebenshilfe entsprechend werde es auch ein Wahlprogramm der Liste Kurz in leichter Sprache geben. „Es ist in Arbeit und kommt in Kürze.“

Auch beim Taschengeld gebe es Handlungsbedarf, wie Klientin Madeleine aufzeigte: „Ich arbeite in der Lebenshilfe-Werkstatt und bekomme 50 Euro monatlich.“ Mehr Taschengeld sei wünschenswert, „aber das allein ist noch kein Signal für neue Strukturen bei der Klienten-Begleitung im Arbeitsbereich, stellt Willeit fest. (hwe)