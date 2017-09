Von Claudia Funder

Lienz – Im Juli wurde in Kartitsch das Memorandum gegen den Bau hochrangiger alpenquerender Straßen im Rahmen der alpenpolitischen Wanderung „Whatsalp 2017“ ins Leben gerufen – die TT berichtete. Seitdem wurden Netze gespannt und zahlreiche Verbündete mit ins Boot geholt. Zum Kreis der Denkschrift-Unterzeichner zählen neben den Gemeinden Kartitsch, Heinfels, Strassen und Sillian (Osttirol) auch Innichen, Sexten und Niederdorf (Südtirol) sowie die Magnifica Comunità di Cadore (24 Gemeinden im Veneto) und die Kärntner Kommunen Steinfeld, Greifenburg, Berg und Oberdrauburg. In den Schulterschluss gegen den Transitrouten-Bau eingereiht haben sich auch Vereine, Bürgerinitiativen und Private. Die Front soll wachsen. „Der Diskussionsprozess läuft in vielen Gemeinden noch“, erklärte der Kartitscher Bürgermeister Josef Außerlechner gestern in einem Pressegespräch.

Politische Vorstöße für den Ausbau seien Realität, nicht Erfindung von Schwarzsehern, stellt Peter Haßlacher, Vorsitzender der Kommission zum Schutz der Alpen (CIPR­A Österreich), klar. Es gebe wiederkehrende Versuche auf EU-Ebene, die Alemagna zu etablieren, im letzten Herbst im EU-Parlament im Plenum, davor im Verkehrsausschuss, nun sei sie Thema in der Arbeitsgruppe Mobilität. „Wird vom Alemagna-Gespenst gesprochen, kann ich diese Meinung in keinster Weise teilen.“ Solidarität und früher Druckaufbau seien gefragt, nach dem Motto „Wehret den Anfängen“. Sorge auch in Südtirol: „Egal, wo die Trasse verlaufen würde, das Pustertal würde verstärkt Transitroute werden“, erklärt Rosmarie Burgmann, Bürgermeisterin von Innichen.

Weitere Schritte der Allianz: Die Gemeinde Kartitsch setzt nationale und internationale Entscheidungsträger auf politischen, wirtschaftlichen, administrativen und kulturellen Ebenen über Inhalt und Unterzeichner des Memorandums in Kenntnis. Im November erfolgt das erste Treffen einer Arbeitsgruppe, in der Aktivitäten für 2018 festgelegt werden. Geplant ist eine öffentlich zugängliche Arbeitstagung. Angepeilt wird laut Haßlacher auch „die Herausgabe einer schriftlichen Problemdarstellung, in der alle wichtigen Dokumente und Entscheidungen enthalten sind“.