Mit 270 ehrenamtlichen Mitarbeitern in 30 Gemeinden ist die „Computeria“ eines der größten Freiwilligenprojekte Tirols. Als Weiterbildungsprojekt für die ältere Generation wird sie laufend ausgebaut. Im Herbst eröffnen zwei neue „Computerias“ in Reith im Alpbachtal und in Going. „Das Vorzeigeprojekt ,Computeria‘ ermöglicht der älteren Generation eine zwanglose Annäherung an neue Medien. Die Initiative stärkt den generationenübergreifenden Austausch und fördert ein aktives Miteinander“, erklärt Seniorenlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP).

Für SPÖ-Frauenvorsitzende Selma Yildirim ist die schwarz-grüne Landesregierung beim Gewaltschutz für Frauen säumig. „Frauen, die vor Gewalt in der Familie flüchten müssen, finden in Tirol viel zu wenig Plätze in Schutzeinrichtungen vor.“ Außerdem verlangt Yildirim einen Gewaltschutzplan bis Ende des Jahres. Der Neubau des Frauenhauses werde seit Jahren hinaus­geschoben. (aheu)