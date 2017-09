Lienz – Am 15. Oktober steht in Tirol eine Volksbefragung bevor, in der es um ein Ja oder Nein zu einer Bewerbung Tirols um die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 geht. Zur Bewerbung findet in jedem Tiroler Bezirk ein Olympia-Info-Abend statt, so auch in Lienz. Das Interesse war endenwollend. Sport-Landesrat Josef Geisler (ÖVP) konnte 30 Gäste im Kolpingsaal begrüßen, der Großteil davon ÖVP-Bezirkspolitiker, Bürgermeister und andere Funktionäre.

Ohnehin spielt Osttirol keine Rolle bei den geplanten Spielen. Bewerbe würden ausschließlich in Nordtirol und Bayern ausgetragen. Eventuell könnte das Biathlonzentrum in Obertilliach als Trainingsort für die nordischen Olympioniken dienen, heißt es in Lienz. (co)