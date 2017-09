Von Angela Dähling

Hart i. Z. – Ein Sackerl mit Semmeln, Butter, Aufstrich und einem „Guten Morgen“-Gruß fanden die Harter am Sonntagmorgen vor ihrer Haustüre. Bürgermeisterkandidat VBM Johann Flörl und seine Harter Bürgerliste hatten im ansonsten ruhigen Wahlkampf mit dieser schon unter Altbürgermeister Alois Eberharter bekannten „Hausbesuch“-Methode am Ende noch einmal für Aufmerksamkeit gesorgt. VBM Flörl, der nach dem Tod Eberharters im April die Gemeinde interimistisch führte, teilte im beiliegenden Flyer mit, er wolle symbolisch mit diesem kleinen Frühstück versprechen, sich auch weiter für die Anliegen der Harter Bevölkerung tatkräftig einzusetzen.

Und das wird er nun auch müssen. Denn von den 885 Stimmen, die am Sonntag zwischen 7.30 und 14 Uhr im Harter Gemeindeamt abgegeben wurden, entfiel eine satte Mehrheit auf den „Hansl“, wie Flörl in seiner Heimatgemeinde genannt wird. Genau gesagt 608 Stimmen, was mehr als zwei Drittel (67,8 %) der abgegebenen Stimmen sind. Der Harter Feuerwehrkommandant und Listenführer der zweiten Fraktion im Gemeinderat, Bürgermeisterkandidat Gerhard Gruber, wurde von 275 Harterinnen und Hartern gewählt. Eine Stimme war zudem ungültig. Wahlberechtigt waren 1305 Bürger, somit lag die Wahlbeteiligung bei 67,8 Prozent.

„Ich bin baff und überwältigt. Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt der frischgekürte Bürgermeister von Hart, dessen Liste mit acht Mandaten die Mehrheit im Gemeinderat hat. „Ich hätte gedacht, dass es ein viel knapperes Ergebnis werden würde“, gesteht BM Flörl. Es sei ein ruhiger, fairer Wahlkampf gewesen. „Gerhard Gruber hat mir gratuliert – auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Das ist auch in meinem Sinne.“

Zur Freude mischt sich aber durchaus auch ein bisschen Sorge bei Flörl, von Brotberuf Landwirt: „Ich sehe da schon eine schwierige Aufgabe auf mich zukommen und ich hoffe, sie zu bewältigen.“ Die Sanierung der alten Harter Volksschule und der NMS in Fügen steht an. Straßenbauarbeiten für eine Busverbindung nach Hart samt der dafür nötigen Grundverhandlungen mit der Diözese sowie neue Gehwege sind nur weitere Projekte, die in Angriff genommen werden müssen.

Mindestens ebenso sprachlos machte das Ergebnis offenbar auch den unterlegenen Bürgermeisterkandidaten Gerhard Gruber. Er war am Sonntag trotz mehrmaliger Versuche telefonisch nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Gruber hatte im Vorfeld gehofft, mit Durchsetzungskraft bei den Wählern punkten zu können. Seine Liste hält fünf Mandate im Gemeinderat.