Von Peter Nindler

Innsbruck – Der neue Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler (52) will gleich zu Beginn ein Zeichen setzen: Bereits bei seiner offiziellen Bestätigung durch Papst Franziskus wird er in Innsbruck sein. Für Mittwoch hat die Diözese nämlich um 12.15 Uhr zu einem Gebet für und mit dem neu ernannten Bischof in den Dom zu St. Jakob eingeladen. Kurz zuvor ist mit der Bekanntgabe Roms zu rechnen. Und nicht nur das. Schon heute wird Glettler in Innsbruck erwartet. Schließlich sei es ihm ein Anliegen, gleich in Tirol zu sein, zumal er ja dort auch wirken werde, heißt es.

Am vergangenen Donnerstag informierte der päpstliche Botschafter in Österreich, Nuntius Peter Stephan Zur­briggen, den Bischofsvikar der Diözese Graz-Seckau, dass ihn der Papst zum Bischof von Innsbruck berufen möchte. Eigentlich galt der langjährige Pfarrer von Graz

St. Andrä 2015 als Favorit für die Nachfolge des steirischen Bischofs Egon Kapellari. Dass er zwei Jahre später Oberhirte von Innsbruck werden sollte, damit hat niemand gerechnet. Deshalb waren alle überrascht: die Diözesen in Innsbruck und Graz sowie Glettler selbst.

Der Innsbrucker Theologe Roman Siebenrock freut sich allerdings über die Entscheidung. Er hat Glettler, „der dem Anforderungsprofil von Papst Franziskus entspricht“, einige Male getroffen. Siebenrock verweist auf Glettlers spirituellen Hintergrund, seinen Mut zur Öffnung sowie seine Hinwendung zu den Benachteiligten in der Gesellschaft und zur Internationalität. Seit viele Jahren engagiert sich der Bischofsvikar in der Migranten- und Armenseelsorge. „Ich bin sehr zuversichtlich“, betont Roman Siebenrock.

Das Echo auf den neuen Tiroler Bischof ist ausschließlich positiv, am Montag wurde der Weihetermin abgestimmt. Am ersten Ad- ventwochenende wird Glettler im Dom zu St. Jakob in sein Amt eingeführt. Und zwar am Samstag, den 2. Dezember. Der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl, Glettlers Vorgänger, Bischof Manfred Scheuer, und Salzburgs Erzbischof Franz Lackner werden wohl die Weihe vornehmen. Am Tag darauf beginnt das Jubiläumsjahr in der steirischen Kirche. Die Diözese Graz-Seckau feiert 2018 ihr 800-jähriges Bestehen.

Der Ministerrat wird bis spätestens heute Mittag die bevorstehende Ernennung von Hermann Glettler mit einem Umlaufbeschluss der Regierungsmitglieder durchwinken. Wie bei allen Bischofsbestellungen in der Vergangenheit erhebt die Regierung dagegen keinen Einwand.