Von Helmut Mittermayr

Vils – Zwei bedeutende Arbeitgeber prägen Vils: der Mineralstoffproduzent Schretter & Cie in der Stadt selbst sowie Deckel-Maho direkt hinter der Grenze in Pfronten. Mehr als 200 Arbeitnehmer pendeln täglich aus dem Außerfern ins Allgäu zum Werkzeugmaschinenhersteller. Nun könnten 40 Vollzeitarbeitsplätze auf Tiroler Seite entstehen. Denn Deckel-Maho will seine verschiedenen Lager für Großteile in einer Just-in-time-Logistikzentrale bündeln. Wegen Platznot in Pfronten hat der Industriebetrieb ein Grundstück im Westen von Vils ins Auge gefasst, nicht weit der Metalltechnik Vils gelegen. Da die benötigte Fläche noch als Freiland gewidmet und auch nicht im örtlichen Raumordnungskonzept ausgewiesen ist, muss der Gemeinderat tätig werden.

Bei der ersten Präsentation vor zwei Wochen nahm Bürgermeister Günter Keller den Punkt nach einer emotionalen Diskussion wieder von der Tagesordnung. Die Gemeinderäte fühlten sich zu wenig informiert – gerade was eine mögliche zusätzliche Verkehrbelastung betraf. Inzwischen hat sich die Pfrontener Deckel-Maho-Leitung mit den Mandataren getroffen und konnte Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Zumindest was die Gemeinderäte betrifft. Montagabend stimmten sie mit nur einer Gegenstimme für „die Einleitung einer Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes“.

Stadtchef Keller, selbst Deckel-Maho-Mitarbeiter, betonte, dass nicht der ganze Verkehr, der durch das Logistikzentrum erwartet werde, durch Vils rollen würde. „Vieles wird sich auch zwischen Pfronten und Vils abspielen, was die Stadt nicht betrifft.“ Aber selbstverständlich würden Lieferungen über den Grenztunnel zur A7 und umgekehrt geführt und damit Lkw mitten durch Vils fahren. Keller: „Das werden im Schnitt 25 Lkw in zwölf Stunden sein. Also durchschnittlich zwei in der Stunde. Von 6 bis 18 Uhr. In der Nacht ist nichts.“ Sollten alle Widmungen und Genehmigungen durchgehen und sich Deckel-Maho definitiv für den Standort im Westen von Vils entscheiden, wäre eine Realisierung 2018 möglich, erklärt Keller. Noch sei nichts fix. Es gebe erst Vorverträge mit den privaten Grundeigentümern.

Die eine Gegenstimme kam von Gemeinderat Markus Petz – und der hatte auch gleich ein „Geschenk“ mit in die Sitzung gebracht. Nämlich 182 Unterschriften besorgter Vilser, denen schon jetzt das Verkehrsaufkommen reicht und die keine weitere Zunahme, schon gar nicht durch Lkw, wollen. „Die Leute zweifeln die genannten Zahlen an und glauben, dass weit mehr als 30 Lkw am Tag zu erwarten sind“, sagte Petz. Vize-BM Manfred Immler antwortete Petz, dass zu einem anderen Thema schon einmal in Vils mit falschen Angaben fast 500 Unterschriften gesammelt worden seien. Er wisse doch jetzt, dass alles nicht so schlimm werde.

BM Keller hielt fest, dass die Unterschriften ernst genommen und die Bürger über alle weiteren Schritte informiert würden: „Für eine wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde – Tourismus­ort werden wir nie und vieles ist bei uns durch Natura 2000 und die Bahn nicht möglich – sind 40 Arbeitsplätze bedeutend.“ Dass das Thema Vilsern und Vilserinnen wichtig zu sein scheint, zeigte die Höchstzahl an Sitzungszuhörern in den vergangenen 25 Jahren, wie Keller anmerkte.

Ein Unterzeichner erklärte tags darauf gegenüber der TT, dass – da ja wohl alles „just-in-time“ ablaufen müsse – ein 24-Stunden-Dreischichtbetrieb erwartet werde. Und „versprach“ weitere Unterschriften, um den Druck auf die Gemeinde zu erhöhen.