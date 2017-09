Von Angela Dähling

Kaltenbach – Die letzte Juli-Woche ist Klaus Gasteiger noch gut in (schlechter) Erinnerung. „Am Dienstag, 25. Juli, reichten die Gemeinderäte der Freien Bürgerliste und der GLK-Liste ihre Rücktrittsschreiben ein, was die Auflösung des Gemeinderates zur Folge hatte. Am 26. Juli wurde ich im Urlaub von der Amtsleiterin darüber informiert“, erinnert sich der damalige Kaltenbacher Bürgermeister. Und mittlerweile hat auch der 27. Juli für Gasteiger eine besondere Bedeutung. Denn da meldete ein gewisser Alexander Maier seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde Kaltenbach an.

Für Gasteiger damals ein Unbekannter, wie für viele Kaltenbacher. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Denn der 35-jährige gebürtige Rohrberger kandidiert am 12. November für das Bürgermeisteramt und fordert damit Gasteiger heraus. Was ihn als frisch Zugezogenen motiviert, gleich Bürgermeister werden zu wollen? „Ich habe zuletzt in Zell gewohnt und durch Fußball und Tennissport immer schon mit Kaltenbach zu tun gehabt“, lautet die Antwort des Landesbeamten. Maier arbeitet beim Land in der Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie. „Bei Josef Geisler war ich Clubsekretär, bis er Landeshauptmannstellvertreter wurde, und bei LR Patrizia Zoller-Frischauf in Karenzvertretung Büroleiter“, listet er weitere berufliche Stationen auf.

Nachdem Maier in Kaltenbach eine Wohnung erworben hat, will er dort nun selbst eine politische Karriere starten – mit der „Neuen Liste Kaltenbach“. Namen der zurückgetretenen Gemeinderäte finden sich darauf nicht. „Sie haben ja medial verkündet, nicht mehr kandidieren zu wollen. Wir wären unglaubwürdig, wenn wir sie drauf setzten“, sagt Maier. Dass Verwandte bzw. nahestehende Personen von ihnen darauf zu finden seien, könne man in einem Dorf nie ausschließen, sagt Maier. So war der Ehemann der GLK-Listenführerin Elke Platzer bis vorgestern für Platz fünf vorgesehen gewesen. Gestern aber ruderte Maier zurück: „Er wird zurückgereiht, wahrscheinlich auf Platz sieben.“ Mit Karin Monitzer kämpft auch die Frau eines Ersatzgemeinderates der GLK-Liste und mit Andreas Garber der Sohn einer zurückgetretenen Gemeinderätin der Freien Bürgerliste mit Maier.

Damit nicht genug, auch Gasteigers ehemaliger Listenkollege Martin Sporer sowie seine rechte Hand im Gemeindeamt, nämlich Amtsleiterin Andrea Kerschdorfer, wollen wie zwei ehemalige Gemeindebedienstete an Maiers Seite in den Gemeinderat einziehen.

„Wir wollen neuen Schwung in die Gemeinde bringen und mit Fleiß alte Geschichten aufarbeiten. Wir wollen keine Streitereien, sondern sind an Sachpolitik interessiert“, sagt Maier. Für eine tatsächliche Veränderung in Kaltenbach brauche es eine umfassende Erneuerung, „angefangen bei der Spitze der Gemeinde“.

Dass Gasteigers Wiederwahl die eigene Amtsleiterin und weitere ehemalige Gemeindebedienstete verhindern wollen, schmerzt diesen natürlich. „Ich frage mich, was ich falsch gemacht habe. Und ich finde es bedenklich, dass Menschen, denen ich über Jahre vertraut habe, jetzt gegen mich arbeiten. Aber demokratiepolitisch ist das erlaubt“, sagt Gasteiger. Er vermute, dass „man mich schlechtmachen und als Chaot hinstellen will“, sagt er. Weiters glaube er, dass alles von langer Hand vorbereitet worden sei. „Es herrscht große Nervosität in der Gemeinde, und es läuft derzeit alles ziemlich unrund. Einige sprechen von einem Putsch in Kaltenbach“, fährt er fort. Gasteiger will mit seiner Liste neuerlich kandidieren, räumt aber ein, dass es auch bei ihm „kleine Änderungen“ in personeller Form geben werde.

Unterdessen sitzt auch die FPÖ in den Startlöchern. Auf der blauen Landkarte war Kaltenbach bisher ein weißer Fleck. „Wir planen eine Liste, aber noch ist nichts fix“, sagt FPÖ-Bezirksobmann Christoph Steiner. Bis 13. Oktober müssen die Listen eingereicht werden. Heute Abend werden bei einer Auftaktveranstaltung potenzielle FPÖ-Kandidaten vorgestellt und weitere gesucht. Zudem will die FPÖ über pikante Hintergründe rund um die Gemeinderatsauflösung informieren.