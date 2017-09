Von Claudia Funder

Lienz – Sie prägen seit Langem das Stadtbild von Lienz. Fährt oder spaziert man über die Pfarrbrücke, wirken sie wie ein grünes Tor zur Stadtpfarrkirche St. Andrä: die mächtigen Pappeln links und rechts der Beda-Weber-Gasse.

Nun müssen die rund 70 Jahre alten Bäume – bis auf eine Ausnahme – weg. Einerseits nagt an ihnen der Zahn der Zeit, das Gefahrenpotenzial für Passanten und Verkehrsteilnehmer ist gewachsen. So seien die Pappeln innen teilweise bereits hohl, erklärt Martin König, Leiter der Städtischen Abteilung für Forst und Garten. „Ihnen gilt schon seit Jahren unsere besondere Aufmerksamkeit, es wurden wiederholt Sicherheitsrückschnitte vorgenommen.“ Mittlerweile sind einige der Bäume aber so morsch, dass man mit bloßer Hand das „Innenleben“ herausholen kann, wie es König vor Ort demonstrierte. Rasches Handeln ist also angesagt.

Zudem stehen einige dieser Pappeln im Zufahrtsbereich zum im Bau befindlichen Campus Lienz, das Fällen einiger Bäume wäre ohnehin unumgänglich gewesen.

„Die Bäume stehen auf Landesstraßengrund, das ist für uns auch eine Haftungsfrage“, stellt Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz, klar. „Wir als Eigentümer müssen sie aufgrund ihres Zustandes zeitgerecht entfernen.“ Die buchstäblich einschneidende Maßnahme fällt also in den Aufgabenbereich des Baubezirksamtes.

Der optische Einschnitt ins Landschaftsbild wird – und das ist erfreulich – korrigiert werden. Es werden zwar fünf Pappeln aus dem Blickfeld verschwinden, aber nur temporär. Denn für grünen Nachschub wird gesorgt. „Es werden neue Bäume, wieder Pappeln, nachgepflanzt“, verrät Martin König. Und das relativ rasch. Kleindimensionierter werden sie sein, etwa sechs bis sieben Meter hoch. Aber Pappeln wachsen sehr schnell, bis zu eineinhalb Meter pro Jahr, weiß König.

Ein einziger der alten Bäume darf übrigens stehen bleiben. Dieser ist nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen und soll erst in einigen Jahren der Säge zum Opfer fallen. „In dieser Zeit können die fünf neuen Pappeln wunderbar nachrücken“, erklärt BM Elisabeth Blanik, die sich freut, dass nach den in wenigen Tagen startenden Maßnahmen für die Verkehrsteilnehmer „die Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte wieder maßgeblich gegeben sein wird“.