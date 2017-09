Innsbruck - Die Bundesregierung hat am Dienstagnachmittag ihre Zustimmung zur Ernennung von Hermann Glettler zum Innsbrucker Diözesanbischof gegeben. Beschlossen wurde dies per Rundlaufbeschluss, weil diese Woche keine Ministerratssitzung stattfindet. Die offizielle Bekanntgabe durch den Vatikan soll dann am Mittwoch erfolgen. Der derzeitige Bischofsvikar der Diözese Graz-Seckau soll laut TT-Infos am 2. Dezember zum Bischof geweiht werden. Seit Jänner 2016 war der Sitz in Innsbruck vakant.

Die Bundesregierung muss laut Konkordat der Ernennung des neuen Bischofs zustimmen, kann sie aber nicht verhindern. Der Heilige Stuhl ist verpflichtet, der Regierung den Namen des künftigen Würdenträgers im Voraus mitzuteilen. Aus „Gründen allgemein politischer Natur“ kann die Regierung Einwände erheben, worauf jedoch ein Vermittlungsprozess in Gang gesetzt wird. Letztlich kann der Papst dennoch frei entscheiden.

Der neue Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler (52) will gleich zu beginn ein Zeichen setzen: Bereits bei seiner offiziellen Bestätigung durch Papst Franziskus wird er in Innsbruck sein. Für Mittwoch hat die Diözese nämlich um 12.15 Uhr zu einem Gebet für und mit dem neu ernannten Bischof in den Dom zu St. Jakob eingeladen. Kurz zuvor ist mit der Bekanntgabe Roms zu rechnen. Und nicht nur das. (TT.com