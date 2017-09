Von Helmut Wenzel

Schönwies – Die Erinnerungen an das Inn-Hochwasser vom August 2005 sind im Raum Schönwies-Mils-Imsterberg noch immer taufrisch. Ufernahes Gelände wurde überschwemmt, Wasser und Schlamm drangen in mehrere Keller ein.

Zwölf Jahre danach sind die Folgen längst nicht abgearbeitet. Die aktuellen Gefahrenzonenpläne weisen Siedlungsgebiet in roten Flächen aus. Experten sprechen von einem „HQ100“ (100-jährliches Hochwasser), wenn der Wasserspiegel die größte anzunehmende Höhe erreicht. In Schönwies würde das Hochwasser die Bundesstraße erfassen und in das angrenzende Siedlungsgebiet vordringen. Östlich der Kirche wäre das halbe Dorf überflutet. Dort liegt auch jene Wiese, die als neuer Feuerwehr-Standort vorgesehen ist.

„Schönwies befindet sich am Ende der Dachrinne des Bezirkes“, bringt Bürgermeister Willi Fink die Situation auf den Punkt. Seit 2009 sind mehrere Landesbehörden mit dem regionalen Hochwasserschutzprojekt beschäftigt. Der Gemeinde, aber auch der Feuerwehr, dauern die Planungen viel zu lange. „Derzeit kommen wir nicht weiter. Die Gemeinde musste Baustopp verhängen“, bedauert der Bürgermeister. Feuerwehrkommandant Wilfried Gabl bestätigte am Mittwoch: „Wir würden dringend eine neue Halle brauchen. Der Platz, der uns in Aussicht gestellt wurde, liegt in der roten Zone östlich des MPreis-Marktes. Einen alternativen Standort sehen wir derzeit nicht.“

Die Stellungnahme der Abteilung Wasserwirtschaft im Amt der Tiroler Landesregierung fiel knapp aus. „Ein generelles Projekt zum Schutz vor Hochwasser ist in Ausarbeitung. Es müssen Retentionsflächen geschaffen werden“, sagte Stefan Walder auf TT-Anfrage am Mittwoch. Im Raum Schönwies-Mils-Imsterberg sei der Bau von Schutzdämmen angedacht. Zum Zeitplan für die Umsetzung könne er nichts sagen, ebenso wenig zu den Kosten.

Laut Vorstudie müsste Schönwies im Falle eines „HQ100“ bis zu 180.000 Kubikmeter Wasser schlucken. Doch im Gemeindegebiet gebe es „keine für den Ausbau geeigneten Rückhalteflächen“. Etwas flussabwärts, im Bereich der Milser Au, könnten bis zu 170.000 Kubikmeter Rückhalteraum aktiviert werden. Zudem könnten in Imsterberg 80.000 Kubikmeter an Retentionsraum bereitgestellt werden. Wobei diese Anlage technisch aufwändig sei, vor allem was die Entleerung betrifft. Zwei vorgeschlagene Schutzdämme wären 2080 bzw. 1820 Meter lang.

Mit Umsetzung des Schutzpaketes würden derzeit rote Gefahrenzonen wieder weiß. Ob die Schönwieser Feuerwehr so lange mit dem Neubau der Halle wartet, steht in den Sternen.