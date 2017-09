St. Johann i. T. – Hunde sind auf St. Johanns Friedhöfen verboten. So steht es jedenfalls in der neuen Friedhofsordnung, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Christine Gschnaller (JuSt) präsentiert wurde. Ausgenommen sind Blinden- bzw. Therapiehunde.

Das Hundeverbot sorgte bei Claudia Pali (FPÖ), selbst Hundebesitzerin, für Unverständnis. „In der heutigen Zeit haben so viele Menschen einen Hund. Wo sollen die Hunde denn bleiben, wenn die Besitzer auf den Friedhof gehen?“, fragte sie in die Runde. Andrea Hauser (Bürgermeisterliste) schlug daraufhin vor, eine Art Anleinevorrichtung zur Verfügung zu stellen, wo die Hunde warten können. Diese Idee fand bei Pali keinen Zuspruch. „Also ich weiß, dass mein Hund nicht alleine bleiben würde. Außerdem ist die Gefahr groß, dass die Hunde einfach mitgenommen werden.“

Für Robert Steger (Bürgermeisterliste) ist jedoch klar, dass Hunde auf dem Friedhof nichts zu suchen haben. „Es kann nicht sein, dass auf dem Friedhof, vielleicht sogar bei einem Begräbnis, ein Hund laut kläfft.“ Genauso sieht das auch Susanne Hartrumpf (Bürgermeisterliste). „Ein Friedhof ist eine Ruhestätte. Hunde können draußen warten.“

„Dann muss eine abschließbare Vorrichtung her“, lautete Palis Fazit. Diese könne wie Schließfächer funktionieren, indem man Münzen einwerfe. Dieser Vorschlag sorgte bei vielen Gemeinderäten für Kopfschütteln. Schließlich wurde der Friedhofsordnung und damit dem Hundeverbot mit einer Gegenstimme von Pali zugestimmt.

Die neue Friedhofsordnung war damit beschlossen. Doch für Pali gab es noch Redebedarf, was den Friedhof anbelangt. In einem Antrag, den sie am Freitag vergangene Woche eingereicht hatte und der am Ende der Sitzung präsentiert wurde, forderte die St. Johannerin die Möglichkeit, eine Grabstätte reservieren zu können. „Ich fühle mich vor den Kopf gestoßen, immerhin haben wir über die Friedhofsordnung schon abgestimmt. Der Antrag hätte vorgezogen werden müssen“, zeigte sich Pali verwundert.

Christine Gschnaller erklärte, dass man sich gegen Reservierungsmöglichkeiten entschieden habe, da man sich sonst vor Anfragen kaum retten könne. Freie Gräber gebe es dann kaum noch, „aber die Gemeinde muss dafür sorgen, dass immer ein Platz für einen Verstorbenen da ist“. Alois Foid­l (Bürgermeisterliste) fürchtete in diesem Zusammenhang, dass sich nur „Betuchte“ eine Reservierung leisten können (die Grabgebühr für ein Reihengrab beträgt 31,64 Euro pro Jahr, für eine Urnennische 105,76 Euro, Anm.).

BM Stefan Seiwald erklärte gegenüber der TT, dass man den Antrag nicht vorgezogen habe, „weil es die Tagesordnung so vorsieht, dass man Anträge zum Schluss behandelt“. Außerdem sei die FPÖ im betreffenden Ausschuss vertreten, daher hätte dort das Thema diskutiert werden können. Palis Antrag wurde in der Sitzung abgelehnt. Bereits zugesagte Reservierungen bleiben aber bestehen. (miho)