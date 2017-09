Kematen – Nach eineinhalbjähriger Vorbereitung und Gemeinderatsbeschlüssen in allen sechs Kommunen steht es nun fest: Kematen, Unterperfuss, Polling, Ranggen, Gries im Sellrain und St. Sigmund richten ein gemeinsames regionales Bauamt ein. Bei der „Baurechtsverwaltung Region an der Melach“ handelt es sich um eine sogenannte „Verwaltungsgemeinschaft“ (wie sie etwa auch die Zillertaler Gemeinden Hippach und Schwendau mit einem gemeisamen Gemeindeamt etabliert haben). Das neue Amt, das bis 2018 im ehemaligen Polizeigebäude in Kematen entsteht, besorgt für die sechs Partnergemeinden die gesamten Agenden der Tiroler Bauordnung – wobei sich an den Zuständigkeiten im Baurecht nichts ändert. Vielmehr soll das Amt, in dem voraussichtlich drei Bauexperten tätig sein werden, als Dienstleister für die Gemeinden agieren.

Für den Bürger werde sich in der Praxis nichts ändern, erklärt der Kemater Bürgermeister Rudolf Häusler, der das Projekt vorantrieb. „Der Bürger gibt sein Bauansuchen weiter bei der Gemeinde ab, diese kommuniziert dann mit dem regionalen Bauamt.“ Dort wird der Bescheid verfasst, dann vom jeweiligen Bürgermeister unterschrieben und dem Bürger zugestellt.

„Wir bündeln Kompetenzen“, so Häusler, „dadurch ist es auch möglich, dass kleine Gemeinden selbstständig bleiben können.“ Das Problem für Kleingemeinden sei nämlich „nicht die Autonomie, sondern die Verwaltung“, bestätigt BM Georg Hörtnagl aus Unterperfuss (220 Einwohner). „Wenn ein Mitarbeiter ausfällt, wird es eng.“ Bei Einsprüchen und anderen Rechtsproblemen im Bauverfahren seien Gemeinden oft überfordert, ergänzt BM Manfred Spiegl (Ranggen). Hier sei ein regionales Bauamt mit geballter Expertise von Vorteil, um Verfahren „schneller, effizienter und rechtlich sicherer abzuwickeln“.

Das regionale Bauamt habe den Vorzug, dass es „gleiche Qualität für große, finanzstarke Gemeinden und Kleinstgemeinden“ garantiere, meint LR Hannes Tratter, dazu biete es die Chance auf Ersparnis. Das Land fördert die neue Verwaltungsgemeinschaft mit 300.000 Euro. Studien würden zeigen, „dass gut funktionierende freiwillige Kooperationen genauso viel bringen wie Gemeindefusionen – und die Nachteile weitgehend wegfallen“, betont Tratter. Bei Fusionen komme es in den eingemeindeten Kommunen „oft binnen weniger Jahre zu Identitätsverlusten, Vereinswesen, Ehrenamt und Zusammenhalt gehen zurück“.

Auch mit den Nachbargemeinden Oberperfuss und Sellrain habe man gesprochen, erklärt Häusler, sie beteiligen sich aber vorerst nicht am regionalen Bauamt. (md)